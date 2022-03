Harga Cabai di Bengkulu Capai Rp60 Ribu per Kg

CUACA ekstrem membuat harga komoditas cabai keriting di pasar tradisional di Kota Bengkulu, mengalami kenaikan mencapai Rp60 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp25 ribu per kilogram.

Wati, 42, pedagang pasar tradisonal Panorama, Kecamatan Singaran Pati, mengatakan, kenaikan harga cabai karena stok cabai dari petani berkurang akibat cuaca buruk yang ekstrem selama sepekan terakhir.

"Sebagian petani cabai gagal panen akibat cuaca ekstrem dan hujan lebat yang sering terjadi," kata Wati.

Pasokan cabai di pasar Panorama, lanjut dia, berasal dari Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong, Bengkulu. Selain itu, harga daging ayam juga mengalami kenaikan yang semula Rp30 ribu per kg menjadi Rp35 ribu per kg.

Sementara itu, untuk harga ikan laut di pasar juga mengalami kenaikan mencapai Rp60 ribu per kg. Saat ini, persediaan ikan dari nelayan dan tempat pelelangan ikan (TPI) berkurang karena angin kencang yang terjadi. Ikan jenis tongkol yang sebelumnya sekitar Rp25 ribu per kilogram menjadi Rp30 ribu per kilogram.(OL-5)