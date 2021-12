Banyumas Siapkan Balai Desa dan Sekolah untuk Vaksin Anak 6-11 Tahun

PEMKAB Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan balai desa dan sekolah sebagai lokasi vaksinasi anak berusia 6-11 tahun. Pemkab sudah siap untuk melaksanakan vaksinasi anak sebagai upaya percepatan herd immunity di Banyumas.

Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan bahwa vaksinasi anak 6-11 tahun sudah mulai diizinkan oleh pemerintah pusat. "Kami segera menindaklanjuti dengan menyiapkan teknis pelaksanaannya. Karena nanti diantar orang tua, maka vaksinasi lebih baik di desanya masing-masing. Selain itu juga dapat digelar di sekolah," kata Bupati, Sabtu (11/12).

Dijelaskan oleh Bupati, selain mempersiapkan vaksinasi kepada anak-anak,pihaknya juga masih terus memperluas vaksinasi kepada masyarakat di Banyumas. Sampai sekarang, sudah ada 75% dari target sasaran sebanyak 1,398 juta penduduk di Banyumas.

"Saat sekarang, 25% yang tersisa harus dilaksanakan vaksinasi door to door. Sebab, kalau dipanggil, kebanyakan sudah tidak datang. Karena itu, pemkab berinisiatif untuk mendatangi rumah ke rumah guna menjangkau 25% warga yang belum vaksin," kata dia.

Vaksinasi dari rumah ke rumah masih terus dilaksanakan sampai sekarang. Pemkab juga sudah mengantongi data mereka yang belum vaksin. "Pemkab memiliki data by name by address, sehingga petugas bisa menyisir mereka yang belum melaksanakan vaksinasi. Kami berharap vaksinasi akan terus bisa diperluas," ungkapnya.

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Iluni FKUI yang telah menggelar serbuan vaksinasi sebanyak 20 ribu dosis. Dengan semakin banyaknya vaksin yang disuntikkan, maka akan kian luas cakupan vaksinasi. (OL-13)

