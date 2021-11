Gubernur Babel Erzaldi Rosman: Penghargaan Ini untuk Kita Semua

"PENGHARGAAN dari Metro TV dalam penilaian terhadap People Of The Year 2021 ini, saya dedikasikan untuk masyarakat Bangka Belitung dan juga ASN Prov. Kep. Babel yang tidak pernah lelah melayani masyarakat, ini juga sebagai kado untuk Provinsi kita yang berulangtahun ke-21". Hal ini diungkapkan Erzladi Rosman saat menerima Award 'Best Governor For Inclusive Economic Growth'.



Sebuah penghargaan yang luar biasa ini hanya diberikan kepada tiga Gubernur di Indonesia. Yakni Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, atas pencapaian mereka untuk mempertahankan bahkan meningkatkan perekonomian masyarakat di kala pandemi melanda.



Sebagai provinsi yang baru berumur 21 tahun, tentunya tersirat rasa terharu dan bangga karena Babel dapat disejajarkan dengan DKI dan Jawa Timur yang sudah memiliki banyak pengalaman dan kemampuan dalam menghadapi kondisi perekonomian yang fluktuatif, dan berhasil memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat.



"Rasa syukur tidak habis-habisnya kita curahkan kepada Allah SWT, Bangka Belitung diberkahi kondisi ekonomi yang kuat dan bermanfaat untuk masyarakat. Pada saat ini, tidak semua daerah memiliki kesempatan kondisi ekonomi yang sama," kata Gubernur Erzaldi.



Erzaldi menambahkan bahwa pencapaian ini membuktikan kerja keras, kebersamaan dan rasa saling percaya antar masyarakat dan pemerintah saat Covid-19 melanda, dan membuktikan bahwa hal yang kita usahakan bersama mendapat perhatian dari banyak pihak.



"Penghargaan ini tentunya atas jerih payah semua pihak, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Babel dan tentunya masyarakat Babel sendiri. Kita berharap dengan diraihnya penghargaan ini, bisa memotivasi masyarakat untuk terus berkarya, serta menjaga apa yang telah kita dapatkan ini," tambahnya lagi.



"Saya tidak akan pernah berhasil menguatkan kembali sendi-sendi perekonomian ini tanpa dibantu masyarakat, tenaga kesehatan, para relawan, penggerak UMKM, Forkopimda, Dinas-dinas, kabupaten/kota dan semua pihak yang berada di balik keberhasilan kita ini. Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih," katanya lagi.



Diraihnya penghargaan bergengsi tersebut, tentunya melalui proses penjurian yang ketat. Dalam penilaian para juri, sejak 2017 hingga 2020 Gubernur Erzaldi dinilai telah melakukan terobosan penghentian ekspor mineral langka thorium yang selama ini dijual ke berbagai negara dengan harga murah.



"Luar biasa rasanya. Di penghujung masa jabatan ini, selama saya menjabat, ini salah satu penghargaan yang sangat berarti bagi diri saya pribadi, dan patut disyukuri jika hal ini dapat dirasakan masyarakat," ungkap Gubernur Erzaldi yang sebelumnya telah menjabat sebagai Bupati dua periode di Kabupaten Bangka Tengah.



Ditemui usai Malam Penganugerahan People of The Year di Grand Studio Metro TV, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman mengingatkan bahwa tidak mudah membangkitkan semangat masyarakat, membuat serta menghimpun dan mensinergikan seluruh stakeholder,_seperti Forkopimda dan Instansi vertikal lainnya, demi menjadikan ekonomi Babel menjadi baik dan kuat.



Lebih lanjut, dirinya merasa terharu karena apa yang telah menjadi jerih payah sejak 2017, tidak hanya diakui oleh para dewan juri, tetapi masyarakat pun merasakan bagaimana ekonomi Babel terus meningkat hingga saat ini. (RO/OL-10)