Polresta Sidoarjo Buat Gebrakan Vaksinasi Door to Door ke Rumah Warga

POLRESTA Sidoarjo membuat gebrakan melakukan vaksinasi covid-19 secara door to door dengan mendatangi langsung rumah warga, Rabu (14/7). Kegiatan vaksinasi door to door ini dilakukan polisi di Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Kegiatan dilakukan bekerja sama dengan empat pilar yaitu kepala desa, bidan desa serta bhabinkamtibmas dan babinsa. Empat pilar ini yang selama ini turun di lapangan terutama saat penerapan PPKM mikro.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah percepatan dan pemeratan vaksin covid-19 kepada masyarakat. Tujuannya dalam rangka membentuk herd immunity (kekebalan kelompok) di tengah masyarakat.

''Melalui Vaksinasi Covid-19 secara door to door diharapkan dapat mempercepat terbentuknya herd immunity di tengah masa pandemi," kata Kusumo.

Kusumo menambahkan, pihaknya mengupayakan ada 200 dosis vaksinasi covid-19 door to door per harinya. Melalui program ini juga diharapkan bisa menunjang tercapainya target Polresta Sidoarjo yakni seribu dosis vaksin per hari.

Pada kesempatan itu Kapolresta juga mengimbau warga untuk tetap taat protokol kesehatan meskipun sudah menjalani vaksinasi. Serta menaati peraturan PPKM darurat untuk mencegah penyebaran covid-19.

Kepala Desa Bluru Kidul Tri Prastiyono menyambut baik gebrakan vaksinasi door to door ini. Dia mengucapkan terima kasih atas upaya Polresta Sidoarjo dan jajarannya dalam percepatan vaksinasi bagi masyarakat.

''Vaksinasi Covid-19 dari rumah ke rumah merupakan program bagus Polri. Sehingga masyarakat tidak perlu berduyun-duyun datang ke lokasi vaksin, cukup tetap di rumah petugas vaksin sudah datang. Semoga kita semua sehat dan pandemi segera usai,'' kata Tri.

Selain memberikan suntikan vaksin secara door to door, Kapolresta Sidoarjo beserta pejabat utama di lokasi juga menyerahkan bantuan paket sembako dan masker. Ini merupakan bagian kegiatan Bhakti Bhayangkara untuk Negeri bagi warga terdampak adanya pandemi covid-19. (HS/OL-10)