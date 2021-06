Kasus Menurun Warga Bali Diminta tetap Waspada Covid-19

GUBERNUR Bali I Wayan Koster menyebutkan, kasus positif Covid-19 di wilayahnya terus menurun hampir dalam dua bulan terakhir. Hal itu jangan membuat semua pihak lengah dan mengendurkan kewaspadaan terhadap pandemi Covid-19.

"Sampai awal Juni 2021, kasus Covid-19 menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik ditandai dengan menurunnya jumlah kasus baru, meningkatnya jumlah pasien yang sembuh, menurunnya angka kematian, dan menurunnya jumlah kasus aktif yang masih diisolasi dan dirawat di Rumah Sakit," ujar Gubernur Koster di Denpasar, Minggu (6/6).

Data sampai bulan Mei 2021, rata-rata munculnya kasus baru mencapai angka 2 digit atau di bawah 100 orang per hari atau tertinggi 83 kasus per hari, dengan kecenderungan semakin menurun. Rata-rata jumlah pasien sembuh 99 orang per hari, dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Rata-rata kematian 5 orang per hari dengan kecenderungan semakin menurun. Sampai dengan tanggal 2 Juni 2021, angka kesembuhan mencapai 95,62% (di atas rata-rata nasional 91,74%), angka kematian mencapai 3,18% (di atas rata-rata nasional 2,78%), dan jumlah kasus aktif 1,20% (di bawah rata-rata nasional 5,48%).

Jumlah kasus aktif sudah mencapai 568 orang terdiri dari yang dirawat di Rumah Sakit sebanyak 259 orang, diisolasi terpusat sebanyak 33 orang, dan isolasi mandiri sebanyak 276 orang. Pencapaian yang baik ini berkat kerja keras dan usaha bersama Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali dan Kodam IX/Udayana beserta jajaran, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, dan segenap komponen masyarakat yang sudah tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 sesuai Surat Edaran dan Himbauan Menteri Dalam Negeri RI, Gubernur Bali, dan Bupati/Walikota se-Bali.

"Kita patut bersyukur atas pencapaian yang baik ini. Pencapaian yang baik ini adalah berkat pelaksanaan program vaksinasi massal berbasis Banjar telah berjalan sesuai target, sehingga jumlah penduduk yang divaksinasi sudah cukup tinggi," ujarnya.

Sekalipun jumlah kasus positif terus menurun, Koster menegaskan masyarakat Bali tidak boleh lengah. "Kita tidak boleh lengah dan mengendorkan disiplin protokol kesehatan. Kita tidak boleh bosan-bosan menerapkan protokol kesehatan, melainkan harus terus waspada dengan penuh disiplin, harus semakin ditingkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan, agar pencapaian yang baik penanganan Covid-19 tetap dapat dijaga, bahkan harus diupayakan menjadi semakin baik, munculnya kasus baru Covid-19 semakin menurun, angka kesembuhan semakin meningkat, angka kematian semakin menurun, dan kasus aktif semakin berkurang," ujarnya.

Masyarakat Bali tanpa kecuali wajib mentaati pelaksanakan Surat Edaran Gubernur Bali No: 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. Tetap tertib dan disiplin menerapkan Pola Hidup Sehat dan Bebas COVID-19 dengan 6M yaitu; Memakai masker standar dengan benar, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan imun tubuh, dan

Mentaati aturan.

Dalam berbagai kegiatan wajib membatasi jumlah peserta, selalu berhati-hati, dan penuh kewaspadaan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, adat, agama, seni, budaya, dan sosial serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. (OL-13)

