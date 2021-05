Tingkatkan Indeks Baca, Hero Supermarket Donasikan Buku

MINAT baca masyarakat Indonesia yang masih rendah menjadi

perhatian serius semua pihak. Salah satunya PT Hero Supermaket Tbk (Hero Group).

Perusahaan itu menggulirkan program Donasi Buku Untuk Negeri. Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk, Diky Risbianto, mengatakan, pandemi covid-19 tidak menyurutkan langkah perusahaannya dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Pihakya mendonasikan buku ke sejumlah daerah terutama saat peringatan Hari Buku Nasional pada 17 Mei.

Menurut dia, program ini dilaksanakan berdasar dorongan keprihatinan

Hero Group menanggapi survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019. Hasil survei menempatkan minat baca masyarakat Indonesia pada ranking ke 62 dari 70 negara, atau posisi 10 negara terbawah.

"Kami menyadari pentingnya mendorong semangat baca anak-anak Indonesia

demi terciptanya kualitas pendidikan yang lebih baik. Kami berharap

inisiatif ini dapat menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat,

khususnya anak-anak sejak usia dini," ujar Diky, Jumat (21/5).

Dalam donasi ini, Hero Group mengajak pelanggan, team member dan

komunitas untuk menyumbangkan buku bacaan melalui dropbox yang telah

disediakan di gerai-gerai Hero Supermarket dan Giant yang tersebar di Indonesia. Melalui program ini, belasan ribu buku bacaan yang telah terkumpul akan disalurkan kepada yayasan dan taman bacaan di seluruh Indonesia.

Sementara untuk hasil donasi wilayah Jabodetabek, penyerahan buku secara simbolis dipusatkan di salah satu sarana Home Children Learning Center yang dikelola oleh Human Initiative. Hero Group ikut bekerja sama dalam pelaksanaan program ini.

"Program Buku untuk Negeri ini merupakan rangkaian dari program Hero Books of Happiness yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mendorong minat baca anak sekaligus mendukung kegiatan pembelajaran di berbagai wilayah Indonesia," ujar Diky.

Hero Books of Happiness merupakan salah satu program dari pilar Pendidikan CSR Hero Group yang menjadi komitmen Hero Group dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi dan taraf pendidikan di Indonesia. Program Hero Books of Happiness telah terlaksana sejak beberapa tahun lalu dan menjadi program rutin dan edukasi secara berkelanjutan.

"Program ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan akses terhadap buku bacaan dan menunjang kegiatan pembelajaran anak-anak di masa pandemi," ujarnya.

Dalam pengumpulan donasi buku untuk program Buku Untuk Negeri yang dilakukan selama sebulan terakhir, Hero Group juga melakukan beberapa kegiatan di Instagram untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam campaign dan challenge yang diadakan untuk menggalakkan budaya literasi.

"Saat ini anak-anak usia sekolah lebih mengenal telepon seluler. Karena itu, kami juga menggunakan sosial media untuk mengkampanyekan minat baca ini dengan membuat berbagai aktivitas seperti menceritakan buku favorit yang pernah dibaca. Kami berharap hal ini akan membangkitkan semangat membaca dan masyarakat mendapat referensi buku menarik yang dapat dibaca," tandas Diky (N-2)