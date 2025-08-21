Karya Andrean Hendranata Tembus Barnes & Noble, Suara Survivor Indonesia Mendunia

Andrean Hendranata(MI/HO)

DI balik semakin maraknya pembicaraan tentang kesehatan mental, hadir sebuah gerakan akar rumput yang lahir dari pengalaman pribadi: NPD Survivor Indonesia. Komunitas ini berdiri atas inisiatif Andrean Hendranata, seorang penulis buku dan juga penyintas hubungan toksik, yang kini mendedikasikan hidupnya untuk memberikan edukasi serta ruang pemulihan bagi mereka yang terluka oleh relasi manipulatif.

Andrean bukanlah sosok baru di dunia kreatif. Sebelum mendirikan gerakan ini, ia terlebih dahulu berkarya di bidang entertainment sebagai pencipta lagu dan Magician.

Perjalanannya di dunia seni mengasah sensitivitas terhadap emosi dan cerita manusia. Namun, titik balik hidup datang ketika dirinya harus menghadapi realitas pahit hubungan yang penuh manipulasi. Dari luka itulah lahir misi baru: mengubah penderitaan pribadi menjadi kekuatan untuk menyelamatkan orang lain.

“Saya ingin membuktikan bahwa luka bisa diolah jadi karya, dan trauma bisa menjadi pintu menuju perubahan,” ujar Andrean dalam pernyataan resmi.

Andrean menekankan bahwa perjuangannya bukan sekadar personal, melainkan untuk generasi yang lebih sehat secara emosional.

Salah satu wujud nyata komitmen itu adalah karya bukunya berjudul Topeng yang Memikat: Memahami Bahaya NPD & Cara Melindungi Diri.

Buku ini bukan hanya mendapat sambutan hangat di Indonesia, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional.

Versi eBook-nya kini tersedia di berbagai platform global seperti Rakuten Kobo dan Barnes & Noble—sebuah pencapaian yang menjadi kebanggaan tersendiri, karena karya seorang penyintas asal Indonesia bisa masuk ke toko buku bergengsi di Amerika dan menjangkau pembaca dunia.

“Buku ini saya tulis bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani para survivor agar tidak merasa sendirian. Jika satu orang saja bisa terselamatkan karena membacanya, itu sudah cukup berarti,” tambah Andrean.

Selain menulis, Andrean juga aktif mengelola kanal YouTube edukasi NPD dan forum diskusi komunitas yang terus berkembang.

Melalui buku, sharing pengalaman, hingga kegiatan berbasis komunitas, ia ingin menghadirkan edukasi kesehatan mental yang ramah, mudah dipahami, namun tetap kuat secara substansi.

Komunitas NPD Survivor Indonesia kini menjadi salah satu wadah langka di tanah air yang berfokus khusus pada dampak hubungan dengan individu manipulatif, terutama dalam konteks Narcissistic Personality Disorder (NPD).

Dengan pendekatan yang empatik, Andrean dan timnya membantu korban memahami pola manipulasi, keluar dari trauma bond, serta membangun kembali kepercayaan diri mereka.

“Misi kami sederhana: agar tidak ada lagi yang merasa sendirian dalam menghadapi hubungan beracun. Setiap orang layak merasakan hidup yang sehat secara mental, bebas dari kendali orang lain,” tegas Andrean.

Perjalanan seorang pencipta lagu yang kini bertransformasi menjadi pendidik kesehatan mental ini membuktikan bahwa perubahan besar bisa lahir dari luka terdalam. Melalui komunitas NPD Survivor Indonesia, Andrean Hendranata berharap bisa menyalakan api kecil harapan bagi ribuan penyintas lainnya. (Z-1)