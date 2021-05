Kota Sorong Kini Punya Layanan Samsat Drive Thru

UNTUK mempercepat proses pelayanan publik di Samsat, Pemprov Papua Barat membuka layanan drive thru. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing melakukan peluncuran Samsat Drive Thru terpusat di Kota Sorong, Papua Barat, Senin,(3/5). Peluncuran pelayanan drive thru Samsat ini merupakan kedua kalinya. Pertama di Manokwari, Kabupaten Sorong dan kini dilaksanakan di Kota Sorong.

Peluncuran Samsat Drive Thru yang terpusat di Kota Sorong bersama dengan Kabupaten Sorong dilakukan secara virtual. Kapolres Sorong, melalui Wakapolres Kompol Emmy Fenitiruma usai peluncuran Pjs Kepala UPTD Samsat Kabupaten Sorong Luther Pakiding mengatakan, untuk pelayanan Samsat Drive Thru dengan pelayanan yang dilakukan langsung di Kantor UPTD Samsat sedikit berbeda.

"Khusus Samsat Drive Thru pelayanannya cepat atau hitungan beberapa menit sekitar 5-7 menit. Ppemilik kendaraan tetap di dalam kendaraan langsung bisa membayar pajak tahunan. Dan langsung diproses. Surat pajak kendaraannya langsung diterima," kata Pakiding.

Sedangkan layanan biasa, pemilik kendaraan harus menunggu dipanggil petugas untuk mengurus surat-surat kendaraan. Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Bank Papua Cabang Aimas Dorthea Kinho menuturkan, pihaknya siap membantu pemerintah daerah. Dengan pelayanan yang baik seperti ini sehingga tidak perlu harus mengantre panjang di bank.

baca juga: Samsat

Luis, pelaku pajak yang ikut merasakan membayar pajak tahunan kendaraan di Samsat Drive Thru, saat usai peluncuran menyebutkan pelayanan cukup cepat dan tidak perlu antri lama.

Manajemen PT Jasa Raharja Cabang Papua Barat Dirmantoro mengungkapkan, dengan adanya Samsat Drive Thru ini akan lebih mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengurus surat kendaraannya. (OL-3)