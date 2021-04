Sub Bidang PB PON XX Kab Jayapura Ikut Rakor Cek Persiapan PON

UNTUK menyukseskan event Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 Papua, Sub PB PON XX 2021 Kabupaten Jayapura terus mematangkan persiapan dengan proaktif melakukan pengecekan setiap bidang yang ada dalam Sub PB PON XX Kabupaten Jayapura. Pagelaran PON XX 2021 Papua direncanakan dimulai 2 Oktober dan berlangsung hingga 15 Oktober 2021.

Agar sukses, Sub PB PON XX 2021 Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Koordinasi pengecekan persiapan di Stadion Barnabas Youwe atau SBY pada Rabu (21/4/2021). Pengecekan itu dipimpin langsung oleh Ketua Sub PB PON XX Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si, dan dihadiri semua bidang yang ada dalam Sub PB PON XX Kabupaten Jayapura.

Saat ditemui seusai rakor, Ketua Sub PB PON XX Tahun 2021 Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw menyatakan ada beberapa cabang olahraga (cabor) yang akan dimulai tiga bulan lebih awal dari agenda pembukaan PON XX 2021. Sehingga atlet dari beberapa cabor itu lebih dulu datang ke Papua untuk melakukan berbagai persiapan seperti penetrasi suhu dan geografis, serta penyesuaian mental maupun lingkungan sosial.

Dipastikan seusai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M atau Lebaran, duta-duta olahraga dari berbagai penjuru Nusantara ini akan mulai berdatangan. Sehingga semua itu, membutuhkan pelayanan yang komplit. Maka persamaan konsep, baik dari pusat, provinsi, dan Kabupaten Jayapura sebagai sasaran arena itu, sudah harus dipersiapkan sejak dini.

"Saya imbau kepada setiap jajaran yang terlibat sebagai penyelenggara melalui sub bidang, bahwa kita di Kabupaten Jayapura mendapatkan kepercayaan yang patut dijaga. Karena sebagian besar cabang olahraga digelar di daerah ini. Oleh sebab itu, semua bidang harus terus meningkatkan koordinasi, kemudian menyiapkan konsep pelayanan untuk mendukung setiap cabang olahraga yang akan digelar," imbuh Mathius.

"Sehingga diharapkan terwujudnya standar pelayanan yang baik. Yang kemudian mengarah kepada empat (4) sukses PON XX/2021 Papua yaitu, sukses administrasi, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan sukses ekonomi, serta dengan sendirinya kesejahteraan bisa tercapai," harapnya menambahkan. (RO/OL-10)