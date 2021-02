Dampak Banjir Ketanggungan Brebes Akses ke Jalan Tol Pejagan-Kanci

DAMPAK banjir di wilayah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Jawa Tengah, tak hanya merendam ratusan rumah warga. Banjir juga membuat akses ke jalan Tol Pejagan-Kanci dari arah selatan/Purwokerto ke Jakarta dan sebaliknya mulai dari Prupuk Kabupaten Tegal ditutup dan dialihkan melalui jalur Pantura.

Kendaraan yang baru keluar dari Tol Kanci-Pejagan yang hendak meneruskan ke arah selatan atau Purwokerto diminta putar arah melalui jalur Pantura via Brebes dan Tegal.



Seorang sopir pengangkut paket Agusman, menuturkan dirinya baru keluar Exit Tol Pejagan dari Jakarta hendak ke Purwokerto oleh petugas disarankan lewat jalur Pantura via brebes dan tegal terus ke selatan ke arah purwokerto. ''Tapi saya juga bingung nanti setelah lepas Slawi ke selatannya banjir apa enggak," ujar Agusman, Rabu (17/2/2021)



Petugas Sat Lantas Polres Brebes, Ipda Ahdiyat, menyampaikan pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas yakni kendaraan dari arah Jakarta yang hendak ke purwokerto via kota kecamatan ketanggungan ditutup dan dialihkan melalui jalur Pantura. "Untuk kendaraan yang baru keluar dari Exit Tol Pejagan yang hendak ke selatan atau purwokerto via kota Kecamatan Ketanggungan diarahkan ke jalur Pantura," ucap Ahdiyat.



Kata Ahdiyat, sedangkan kendaraan yang dari jalur Pantura hendak ke Jakarta melalui Tol Pejagan-Palimanan kami perbolehkan. "Termasuk yang akan ke Purwokerto juga diputar balik ke jalur Pantura," terangnya.



Banjir di wilayah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Jawa Tengah tersebut bukan yang pertama kali terjadi namun sudah sering terjadi pada setiap musim penghujan tiba akibat luapan dari Sungai Babakan. (JI/OL-10)