Setelah Bupati, Nakes Lansia di Tuban Segera Divaksin Covid

DINAS Kesehatan Kabupaten Tuban, Jatim, lusa, Senin (15/2) dijadwalkan melakukan vaksinasi Covid bagi tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes lansia yang bertugas disemua fasilitas kesehatan (Faskes) di wilayahnya. Vaksinasi tersebut dilakukan setelah Dinas Kesehatan setempat memberikan vaksin pada Bupati dan Wakil Bupati Tuban. Sebagaimana diketahui, Bupati Tuban Fathul Huda telah divaksinasi covid di kediamannya pada, Jumat (12/2) sore. Sebelumnya, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein divaksinasi di ruang kerjanya, Selasa (9/2) lalu. Bupati Fathul Huda mengaku dirinya tidak mengalami hal negative setelah vaksin Covid-19 produk Sinovac disuntikkan ke tubuhnya. “Saya sudah mendapat giliran divaksin, setelah divaksin tidak terasa apa-apa, dan yang kita harapkan vaksin ini mempunyai hasil yang bagus," ungkapnya. Bupati Huda juga mengajak masyarakat untuk taat mengikuti vaksinasi dan tidak takut divaksin Covid-19 terutama para lansia. "Vaksin produk Sinovac ini sudah ada rekomendasi untuk digunakan pada lansia, maka bagi semua masyarakat yang usianya diatas 60 tahun tidak usah khawatir mengikuti vaksinasi kalau sudah ada gilirannya," tegasnya. Sementara Juru Bicara Satgas Covid-19 Tuban Endah Nurul Khomariyati, mengungkapkan,

Bupati sudah menerima vaksinasi dosis pertama. Untuk dosis keduanya akan diberikan setelah 28 hari sejak penyuntikan dosis pertama ini. "Pak Bupati dan Wabup sudah menerima vaksin. Untuk dosis kedua nanti, bapak Bupati akan diberikan pada 12 Maret 2021," katanya, Sabtu (13/2) sore. Nurul menerangkan, Bupati Fathul Huda baru bisa menerima vaksin dikarenakan semula vaksin Sinovac hanya diperbolehkan untuk usia 18 sampai 59 tahun. Setelah Kementerian Kesehatan berserta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin Sinovac untuk masyarakat usia di atas 60 tahun. Dengan demikian, Dinas Kesehatan langsung memberikan vaksian pada, Minggu (7/2). "Jadi dari situ maka kami langsung mulai melakukan vaksinasi. Bagi Bupati karena kesibukannya maka hari ini baru bisa kami berikan vaksinasi," jelasnya. Ia menambahkana proses vaksinasi tahap pertama di Kabupaten Tuban sampai hari ini sudah hampir 100 persen. Tahap selanjutnya untuk nakes dan non nakes lansia berusia di atas 60 tahun yang bekerja pada Faskes akan segera divaksinasi. "Tinggal beberapa lagi, besok sisanya akan kita lakukan vaksinasi di Puskesmas Tuban untuk nakes yang berusia di atas 60 tahun, dan mulai Senin (15/2) kita sudah bersiap untuk vaksinasi dosis kedua untuk Nakes dan Non Nakes," imbuhnya. (OL-13)