Jalan Flyover Ciputat Rusak, Pemkot Tangsel Koordinasi dengan Kementerian PUPR

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel, TB Asep Nurdin.(Dok. Pemkot Tangsel)

PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyatakan telah melakukan langkah proaktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk segera memperbaiki kerusakan di Flyover Ciputat. Langkah ini diambil merespons aksi warga yang melakukan perbaikan mandiri di jalur vital tersebut akibat kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengendara.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel, TB Asep Nurdin, mengapresiasi kontrol sosial dan semangat gotong royong masyarakat. Namun, ia memberikan edukasi bahwa penanganan permanen terhadap jembatan layang tersebut berada di luar wewenang APBD Kota.

"Kami sangat memahami keresahan warga. Perlu kami sampaikan bahwa Flyover Ciputat merupakan bagian dari Jalan Nasional. Secara regulasi, kewenangan pemeliharaan dan perbaikannya berada di bawah Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR," ujar Asep dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).

Asep menjelaskan pembatasan kewenangan ini bukan bentuk pengelakan tanggung jawab, melainkan kepatuhan terhadap tata kelola keuangan negara. Penggunaan dana APBD Kota untuk aset Nasional memiliki batasan legal yang ketat.

Meski demikian, Pemkot Tangsel menegaskan tidak tinggal diam. Komunikasi resmi dan surat desakan telah dilayangkan berkali-kali ke tingkat pusat agar perbaikan permanen segera direalisasikan.

"Pemkot Tangsel sudah melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif. Kami sudah memaparkan poin-poin mana saja yang butuh penanganan segera demi keamanan pengendara. Namun, harus kami akui sejauh ini belum ada progres atau realisasi fisik di lapangan dari pihak kementerian," ungkap Asep.

Mengingat tingginya mobilitas dan risiko kecelakaan di jalur tersebut, Wali Kota Benyamin Davnie telah menginstruksikan jajaran dinas terkait untuk melakukan aksi jemput bola ke Jakarta. Pemkot Tangsel berkomitmen untuk terus mengawal agar perbaikan Flyover Ciputat masuk dalam daftar prioritas kerja nasional tahun ini.

"Bapak Wali Kota sudah menginstruksikan untuk segera melakukan follow up kembali. Kami akan meminta kejelasan jadwal perbaikan agar masyarakat mendapatkan kepastian. Kami tidak ingin kerusakan yang ada semakin parah dan membahayakan keselamatan warga," tegas Asep. (H-3)