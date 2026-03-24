Mulai Menguat, DAMRI Layani Lebih dari 31 Ribu Pelanggan Arus Balik 2026 Menuju Jakarta

Arus balik Lebaran 2026 mulai meningkat. DAMRI mencatat 31.423 penumpang menuju Jakarta, didominasi rute Lampung, Yogyakarta, dan Purwokerto.(Damri)

BERDASARKAN data sementara per 23 Maret 2026, DAMRI mencatat pergerakan arus balik Lebaran 1447 H/2026 menuju Jakarta mulai menunjukkan peningkatan. Pada periode 23–29 Maret 2026, DAMRI melayani perjalanan arus balik dari sejumlah rute utama dengan estimasi jumlah peserta mencapai sekitar 31.423 pelanggan.

Pergerakan arus balik tersebut didominasi pelanggan dari wilayah Sumatra dan Jawa Tengah. Rute Lampung–Jakarta menjadi yang paling padat dengan jumlah mencapai 18.121 orang atau lebih dari separuh total arus balik. Selain itu, rute Yogyakarta–Jakarta mencatat 6.183 pelanggan, disusul Purwokerto–Jakarta sebanyak 4.480 pelanggan.

Sementara itu, sejumlah rute lainnya seperti Surabaya/Malang, Banyuwangi, dan Denpasar turut menyumbang pergerakan arus balik menuju Jakarta dan sekitarnya.

Dominasi rute Lampung menunjukkan tingginya mobilitas arus balik lintas pulau yang turut bergantung pada konektivitas penyeberangan nasional, khususnya pada koridor Merak–Bakauheni.

“Seiring dengan meningkatnya arus balik, kami mencatat pergerakan pelanggan yang cukup signifikan dari sejumlah wilayah, khususnya dari Lampung, Yogyakarta, dan Purwokerto menuju Jakarta. Kami terus memantau kondisi di koridor-koridor utama, termasuk jalur penyeberangan, serta melakukan penyesuaian operasional agar perjalanan pelanggan tetap berjalan aman dan lancar,” ujar Head of Corporate Communication DAMRI, P. Septian Adri S, dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (24/3).

Untuk mendukung kelancaran arus balik, DAMRI melakukan penyesuaian operasional secara dinamis, termasuk optimalisasi armada pada rute dengan tingkat permintaan tinggi serta pemantauan kondisi lalu lintas dan titik-titik kepadatan.

DAMRI juga mengimbau masyarakat yang masih akan melakukan perjalanan arus balik untuk merencanakan keberangkatan dengan baik serta mengikuti arahan petugas di lapangan guna menjaga kelancaran dan kenyamanan perjalanan.

Angka pergerakan tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi mengalami peningkatan seiring dengan berlangsungnya periode arus balik Lebaran.

“Dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat pada periode arus balik Lebaran 2026, DAMRI berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama,” tandasnya. (Z-2)