Jakarta-Bali Bisa Naik Damri: Cek Harga Tiket dan Cara Pesannya

KABAR gembira bagi para pencinta perjalanan darat (road trip). Perum DAMRI resmi mengumumkan pembukaan rute baru yang menghubungkan Jakarta langsung menuju Denpasar, Bali. Layanan ini dijadwalkan mulai beroperasi perdana pada 6 Maret 2026.
Rute ini dihadirkan untuk memenuhi tingginya minat wisatawan yang ingin menikmati pengalaman slow travel melintasi Pulau Jawa hingga Pulau Dewata dengan kenyamanan kelas eksekutif dan harga yang kompetitif.
"Rute baru Jakarta-Denpasar via Tol Trans Jawa siap menemani perjalanan liburanmu," dikutip dari Instagram resmi @damriindonesia.
Layanan DAMRI Jakarta-Bali dirancang khusus untuk mengakomodasi penumpang yang ingin melakukan perjalanan akhir pekan (weekend getaway). Berikut adalah jadwal resminya:
Dengan jadwal ini, wisatawan bisa berangkat setelah jam kerja pada hari Jumat dan kembali pada hari Minggu sore untuk tiba di Jakarta pada Senin pagi.
Untuk memudahkan penumpang, DAMRI menyediakan tiga titik penjemputan strategis di area Jakarta:
1. Stasiun DAMRI Kemayoran (Titik Utama)
2. Cawang (Jakarta Timur)
3. Terminal Terpadu Pulo Gebang
Berdasarkan keterangan resmi DAMRI, tarif untuk rute Jakarta-Denpasar ini dipatok sebesar Rp590.000 per penumpang. Harga ini sudah mencakup paket perjalanan "mewah" dengan fasilitas sebagai berikut:
Agar tidak kehabisan kursi (terutama untuk perjalanan perdana 6 Maret nanti), Anda disarankan melakukan pemesanan secara daring melalui:
