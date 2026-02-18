Jakarta-Bali Bisa Naik Damri: Cek Harga Tiket dan Cara Pesannya

Ilustrasi(Damri)

KABAR gembira bagi para pencinta perjalanan darat (road trip). Perum DAMRI resmi mengumumkan pembukaan rute baru yang menghubungkan Jakarta langsung menuju Denpasar, Bali. Layanan ini dijadwalkan mulai beroperasi perdana pada 6 Maret 2026.

Rute ini dihadirkan untuk memenuhi tingginya minat wisatawan yang ingin menikmati pengalaman slow travel melintasi Pulau Jawa hingga Pulau Dewata dengan kenyamanan kelas eksekutif dan harga yang kompetitif.

"Rute baru Jakarta-Denpasar via Tol Trans Jawa siap menemani perjalanan liburanmu," dikutip dari Instagram resmi @damriindonesia.

Baca juga : Cegah Kecelakaan, Jasa Raharja dan Damri Sepakat Perketat Pengawasan Kesehatan Sopir Bus

Jadwal Keberangkatan Jakarta-Bali

Layanan DAMRI Jakarta-Bali dirancang khusus untuk mengakomodasi penumpang yang ingin melakukan perjalanan akhir pekan (weekend getaway). Berikut adalah jadwal resminya:

Dari Jakarta: Setiap hari Jumat pukul 16.00 WIB.

Dari Denpasar: Setiap hari Minggu pukul 16.00 WITA.

Dengan jadwal ini, wisatawan bisa berangkat setelah jam kerja pada hari Jumat dan kembali pada hari Minggu sore untuk tiba di Jakarta pada Senin pagi.

Titik Keberangkatan di Jakarta

Untuk memudahkan penumpang, DAMRI menyediakan tiga titik penjemputan strategis di area Jakarta:

Baca juga : Pramono: Rute Transjabodetabek Blok M-Soetta tak Hapus Trayek Eksisting Damri

1. Stasiun DAMRI Kemayoran (Titik Utama)

2. Cawang (Jakarta Timur)

3. Terminal Terpadu Pulo Gebang

Harga Tiket dan Fasilitas yang Didapat

Berdasarkan keterangan resmi DAMRI, tarif untuk rute Jakarta-Denpasar ini dipatok sebesar Rp590.000 per penumpang. Harga ini sudah mencakup paket perjalanan "mewah" dengan fasilitas sebagai berikut:

Layanan Makan: Penumpang mendapatkan gratis 2 kali makan selama perjalanan.

Keamanan Terjamin: Setiap armada dilengkapi dengan kamera keamanan (CCTV) di dalam bus.

Konektivitas: Tersedia USB Charger di setiap kursi untuk memastikan perangkat elektronik tetap menyala.

Cara Pemesanan Tiket

Agar tidak kehabisan kursi (terutama untuk perjalanan perdana 6 Maret nanti), Anda disarankan melakukan pemesanan secara daring melalui:

Aplikasi DAMRI Apps (Tersedia di Play Store dan App Store).

Situs resmi di damri.co.id.

Tips Tambahan

Pesan Lebih Awal: Mengingat frekuensi keberangkatan yang saat ini baru tersedia sekali seminggu (setiap Jumat), tiket diprediksi akan cepat habis.

Siapkan Fisik: Meskipun bus sangat nyaman, perjalanan darat Jakarta-Bali tetap memakan waktu sekitar 24 jam lebih. Pastikan kondisi tubuh fit dan bawa obat-obatan pribadi jika diperlukan.

(P-4)