Baznas Evakuasi Warga Terdampak Banjir di Kembangan Jakarta Barat

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menerjunkan tim tanggap bencana untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kompleks Keuangan RI, Jalan Kembangan, Jakarta Barat. Langkah ini diambil menyusul tingginya intensitas hujan sejak Sabtu siang yang menyebabkan banjir di berbagai titik di Jakarta.

Baznas menurunkan tim yang terdiri dari empat personel ahli yang didukung dengan satu unit mobil rescue serta perlengkapan evakuasi air berupa satu unit perahu karet LCR yang dilengkapi motor tempel (mopel). Berkat kesigapan tim di lokasi, sebanyak 30 orang yang terjebak di dalam rumah berhasil dievakuasi dengan selamat menuju area yang lebih aman.

Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan keselamatan jiwa menjadi prioritas utama dalam operasi kemanusiaan kali ini. Tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) diturunkan untuk bantuan ini.

"Kami telah menginstruksikan tim Baznas Tanggap Bencana untuk bergerak cepat ke titik-titik krusial, terutama pemukiman padat yang mengalami kenaikan debit air cukup tinggi agar warga segera mendapatkan pertolongan," jelas Saidah Sakwan dalam keterangan resminya, Rabu (11/3).

Saidah menambahkan, Baznas berkomitmen untuk terus menyiagakan personel selama cuaca ekstrem masih melanda wilayah ibu kota dan sekitarnya. Inisiatif ini mempertegas peran Baznas yang tidak hanya fokus pada pengelolaan zakat, tetapi juga respons aktif dalam situasi darurat bencana nasional.

"Fokus utama kami hari ini adalah memastikan kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak di Kompleks Keuangan ini berhasil dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kami membawa peralatan lengkap untuk memastikan proses evakuasi berjalan efektif," ujar Saidah. (H-2)

