Checklist Persiapan Keberangkatan Mudik Gratis: Tata Tertib dan Perlengkapan Wajib

Persiapan Hari-H Keberangkatan Mudik Gratis 2026: Jangan Sampai Tertinggal!

Setelah berhasil memenangkan kuota tiket Mudik Gratis 2026, tahap selanjutnya yang tak kalah penting adalah persiapan saat hari keberangkatan. Ribuan pemudik akan berkumpul di lokasi yang sama, sehingga ketidaksiapan kecil bisa berujung pada keterlambatan atau bahkan pembatalan keberangkatan oleh petugas.

1. Dokumen yang Wajib Dibawa ke Lokasi

Petugas di lapangan akan melakukan verifikasi ketat untuk memastikan peserta yang berangkat adalah orang yang sama dengan yang terdaftar di sistem. Siapkan dokumen berikut dalam satu wadah yang mudah dijangkau:

E-Ticket atau Kode Booking: Tunjukkan melalui aplikasi resmi (seperti MitraDarat atau PLN Mobile). Sangat disarankan untuk mencetak (print) tiket ini sebagai cadangan jika ponsel mati.

Tunjukkan melalui aplikasi resmi (seperti MitraDarat atau PLN Mobile). Sangat disarankan untuk mencetak (print) tiket ini sebagai cadangan jika ponsel mati. Kartu Identitas Asli: KTP asli untuk dewasa dan KIA (Kartu Identitas Anak) atau Kartu Keluarga untuk anak-anak.

KTP asli untuk dewasa dan KIA (Kartu Identitas Anak) atau Kartu Keluarga untuk anak-anak. Bukti Verifikasi Fisik: Jika Anda sebelumnya diminta melakukan validasi di posko tertentu, bawa struk atau stempel bukti validasi tersebut.

2. Aturan Barang Bawaan dan Bagasi

Berbeda dengan kendaraan pribadi, mudik gratis memiliki aturan bagasi yang ketat demi kenyamanan bersama. Berikut panduan packing-nya:

Jenis Barang Ketentuan & Tips Bagasi Utama Maksimal 20 kg. Gunakan koper atau tas yang kuat dan diberi label nama. Tas Kabin/Jinjing Berisi barang berharga, charger, mukena/alat ibadah, dan obat-obatan. Barang Terlarang Dilarang membawa senjata tajam, bahan mudah terbakar, dan hewan peliharaan.

Peringatan Penting: Jangan menaruh barang berharga seperti perhiasan, laptop, atau uang tunai dalam jumlah besar di bagasi bawah bus. Risiko tertukar atau hilang tetap ada di tengah kepadatan massa.

3. Prosedur Check-in di Titik Kumpul

Tahun 2026, lokasi keberangkatan utama di Jakarta dipusatkan di beberapa titik seperti Monas, GBK, dan Terminal Pulo Gebang. Ikuti alur berikut:

Hadir 3 Jam Sebelumnya: Jika jadwal bus berangkat pukul 08.00 WIB, pastikan Anda sudah berada di lokasi pukul 05.00 WIB. Cari Tenda Registrasi: Laporkan kedatangan Anda untuk mendapatkan nomor bus/gerbong dan atribut mudik (jika ada). Verifikasi NIK: Petugas akan memindai QR Code tiket Anda. Pastikan NIK Anda tidak terdaftar ganda di instansi lain karena sistem 2026 sudah terintegrasi. Penempatan Barang: Ikuti instruksi petugas untuk menaruh tas besar di bagasi bus atau truk pengangkut yang sudah disediakan.

4. Etika Selama Perjalanan Mudik Gratis

Menjaga ketertiban adalah kunci agar perjalanan terasa singkat dan menyenangkan:

Patuhi Nomor Kursi: Jangan menyerobot kursi peserta lain. Jika ada kendala, laporkan pada petugas pendamping di dalam armada.

Jangan menyerobot kursi peserta lain. Jika ada kendala, laporkan pada petugas pendamping di dalam armada. Jaga Kebersihan: Siapkan kantong plastik pribadi untuk sampah. Jangan membuang sampah di dalam bus atau kapal.

Siapkan kantong plastik pribadi untuk sampah. Jangan membuang sampah di dalam bus atau kapal. Toleransi Sesama Penumpang: Mengingat ini adalah program gratis, fasilitas mungkin tidak semewah kelas eksekutif komersial. Hindari mengeluh berlebihan dan tetap hargai petugas di lapangan.

FAQ: Hal yang Sering Ditanyakan Saat Berangkat

Bolehkah saya turun di tengah jalan sebelum kota tujuan?

Biasanya diperbolehkan selama titik tersebut berada di rute yang dilewati bus dan Anda sudah berkoordinasi dengan pengemudi/petugas sejak awal.

Bagaimana jika saya terlambat datang ke lokasi?

Bus atau kereta mudik gratis berangkat tepat waktu sesuai jadwal. Keterlambatan dianggap sebagai pembatalan sepihak, dan kursi Anda bisa diberikan kepada peserta cadangan di lokasi.

Apakah ada asuransi selama perjalanan?

Ya, hampir seluruh program resmi (Kemenhub/BUMN) menyertakan asuransi perjalanan dari Jasa Raharja untuk setiap peserta yang terverifikasi.

Kesimpulan

Persiapan keberangkatan mudik gratis bukan hanya soal fisik, tapi juga kedisiplinan administrasi. Dengan membawa dokumen identitas asli, datang lebih awal, dan mematuhi aturan bagasi, Anda telah memastikan separuh perjalanan menuju kampung halaman berjalan sukses. Selamat mudik dan semoga selamat sampai tujuan!