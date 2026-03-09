Masyarakat Tuju Satu Kawasan dengan Rekreasi, Kuliner, dan Belanja pada Libur Lebaran

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENJELANG hari raya Idul Fitri 1447 H, masyarakat mulai memburu destinasi wisata terpadu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Kawasan township CitraRaya Tangerang kini menjadi salah satu magnet utama wisata di wilayah barat Jakarta yang menawarkan kombinasi rekreasi, kuliner, dan belanja dalam satu kawasan mandiri seluas 2.760 hektare.

Lonjakan pengunjung mulai terlihat di beberapa titik strategis, terutama pada fasilitas hiburan dan pusat perbelanjaan yang dikembangkan oleh Ciputra Group tersebut.

"Memang sejak awal CitraRaya Tangerang didesain sebagai kota mandiri yang cocok untuk keluarga, sehingga warga tidak perlu repot keluar kawasan untuk mencari tenant makanan maupun hiburan," ujar Head Dept. Marketing Communication CitraRaya Tangerang, Raymond Christantyo, Senin (9/3/2026).

Bagi keluarga yang mencari aktivitas luar ruangan, Theme Park World of Wonders tetap menjadi destinasi favorit. Taman ini menawarkan berbagai wahana permainan ramah anak yang dipadukan dengan miniatur keajaiban dunia sebagai sarana edukasi.

Selain itu, Water World CitraRaya menjadi pilihan utama bagi pengunjung yang ingin menikmati wisata air. Dengan berbagai seluncuran dan kolam renang untuk segala usia, tempat ini diprediksi akan mencapai puncak kunjungan pada libur Lebaran mendatang.

Sektor belanja dan kuliner juga mengalami penguatan signifikan. Mal Ciputra Tangerang kini hadir dengan daya tarik utama AEON yang menyediakan produk rumah tangga hingga kuliner khas Korea dan Jepang.

Untuk meningkatkan pengalaman pengunjung, sejumlah brand populer dipastikan akan segera bergabung, di antaranya Chagee, Malaya Toast, Payless, hingga UBS Gold. Sementara itu, tenant eksisting seperti Chatime dan Spotec tengah bersiap melakukan reopening dengan konsep yang lebih modern.

"Terlebih menjelang libur Idul Fitri, tingkat kunjungan meningkat pesat. Mal Ciputra Tangerang menjadi salah satu lokasi paling ramai yang dikunjungi keluarga," tambah Raymond.

Tak jauh dari pusat mal, terdapat kawasan premium Ecopolis yang merupakan hasil kolaborasi Ciputra Group dengan Mitsui Fudosan dari Jepang. Di kawasan ini, pengunjung dapat menikmati fasilitas di Ecoplaza, mulai dari menonton film di CGV Cinemas hingga berbelanja kebutuhan pokok di Farmers Market.

Ketersediaan fasilitas yang komprehensif ini membuat CitraRaya Tangerang tidak hanya sekadar kawasan hunian, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas ekonomi dan wisata yang mempermudah masyarakat sekitar Tangerang untuk menikmati liburan tanpa harus bepergian jauh ke pusat kota Jakarta. (H-2)