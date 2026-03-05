Jadwal Imsakiyah Jakarta 6 Maret 2026 Lengkap dengan Niat dan Doa Buka Puasa

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki hari ke-16 Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Jumat, 6 Maret 2026, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya diimbau untuk tetap memantau jadwal imsakiyah guna memastikan kelancaran ibadah puasa.

Jadwal Imsakiyah DKI Jakarta: Jumat, 6 Maret 2026

Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, berikut adalah jadwal lengkap imsak dan waktu salat untuk wilayah Jakarta:

Waktu Ibadah Jam (WIB) IMSAK 04:33 SUBUH 04:43 ZUHUR 12:07 ASAR 15:08 MAGHRIB (BUKA PUASA) 18:13 ISYA 19:22

Lafal Niat Puasa dan Doa Berbuka

Untuk melengkapi ibadah, berikut adalah bacaan niat puasa Ramadan dan doa berbuka yang dapat diamalkan:

Niat Puasa Ramadan نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانِ هذِهِ السَّنَةِ لِلهِ تَعَالَى "Nawaitu sauma ghadin an 'adai fardi syahri Ramadhani hadzihis sanati lillahi ta'ala." Artinya: "Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardhu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Doa Buka Puasa (Sesuai Sunnah) ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insya Allah." Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah."

Jadwal untuk wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) umumnya memiliki selisih waktu sekitar 1 hingga 2 menit dari jadwal Jakarta. Tetap jaga kesehatan dengan pola makan seimbang saat sahur dan berbuka.

