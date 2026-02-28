Yura Yunita dan Adrian Khalif akan Meriahkan Takjell Festival di Gandaria City

Nutrijell Takjell Festival di Main Atrium Gandaria City Jakarta(MI/Asha)

TIDAK lengkap rasanya apabila bulan Ramadan tidak diiringi dengan agenda tahunan berupa “war takjil.” Untuk semakin memeriahkan Ramadan tahun ini, Nutrijell menyelenggarakan Nutrijell Takjell Festival yang diselenggarakan mulai dari 27 Februari-1 Maret di Main Atrium Gandaria City.

Melalui festival kuliner ini, Nutrijell bekerja sama dengan pelaku F&B dan UMKM lokal. Tercatat, sebanyak lebih dari dua puluh tenant F&B memenuhi Main Atrium Gandaria City.

Tak tanggung-tanggung, beberapa tenant F&B tersebut melakukan modifikasi menu dengan mengkolaborasikan Nutrijell ke dalam varian menu minuman ataupun makanan yang dijual.

“Nutrijell membuka ruang kolaborasi bagi pelaku usaha untuk memperluas ekposur dan menjangkau konsumen lebih luas,” kata Helen Lie selaku Senior Brand Manager Nutrijell.

Meriahkan Agenda Ngabuburit di Gandaria City

Pada acara pembukaan, Jumat (27/2) kemarin, pengunjung dapat menghabiskan waktu sembari menunggu waktu berbuka dengan berburu takjil di berbagai tenant F&B yang ada.

Pengunjung juga dapat duduk santai ataupun melihat instalasi visual berupa Giant Under The Sea Jelly dan Giant Jelly Tumpeng.

Antusiasme pengunjung terhadap festival kuliner ini tercermin dari banyaknya jumlah pengunjung yang hadir untuk membeli makanan dan minuman yang tersedia pada festival ini.

“Pastinya menyenangkan karena pilihannya variatif di sini. Apalagi yang mau cari takjil sehat, ada juga pilihannya,” ungkap Cia, salah satu pengunjung di Nutrijell Takjeel Festival.

Tidak hanya menyajikan tenant F&B dan UMKM lokal, Nutrijell juga memeriahkan festival ini dengan menjual paket bundling seharga Rp35 ribu yang terdiri dari Paket Es Teler, Paket Takjil, dan Paket Coffee Date.

Dari ketiga bundling tersebut, terdapat varian Nutrijell yang baru, seperti Mangga Gedong dan Kopi. Selain itu, varian spesial Ramadan, yaitu Kurma Ajwa juga dapat dibeli pada Paket Coffee Date.

“Saran penyajian Nutrijell pastinya bisa dikombinasikan dengan susu evaporasi ataupun susu kental manis dan dicampur dengan es batu,” ujar Elisa, salah satu pegawai dari tenant Nutrijell.

Selain menghadirkan festival kuliner, Nutrijell Takjell Festival juga dimeriahkan oleh penampilan musisi Indonesia. Pada 28 Februari, Yura Yunita dijadwalkan untuk tampil di festival ini. Sementara itu, Adrian Khalif akan menutup rangkaian festival pada 1 Maret nanti. (Z-4)