Dari Air Putih hingga Sayur Hijau, Kebiasaan Sehat Yura Yunita di Balik Layar

Yura Yunita

DALAM acara 40 Years of Stars Oriflame, Yura Yunita berbagi cerita personal tentang kebiasaan sehat yang ia jalani sehari-hari. Bukan sekadar rutinitas perawatan kulit, bagi Yura kebiasaan tersebut menjadi bagian penting dari proses merawat diri secara utuh, baik dari luar maupun dari dalam.

Yura mengungkapkan bahwa skincare dan makeup bukan hanya soal penampilan, tetapi telah menjadi bagian dari self-care yang ia nikmati sebagai momen untuk berhenti sejenak dari kesibukan. Ia menyebut rutinitas tersebut sebagai waktu khusus untuk dirinya sendiri.

“Skincare khususnya sama makeup udah pasti tuh jadi bagian dari self care. Jadi dibilang healing juga bisa,” ujar Yura.

Ia menambahkan bahwa aktivitas tersebut menjadi momen me time setelah menghadapi berbagai tuntutan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.

Menurut pelantun lagu Tutur Batin itu cara menjalani rutinitas skincare juga berpengaruh pada efek yang dirasakan. Ia memilih untuk melakukannya secara perlahan, dengan tempo yang tenang dan disertai pengaturan napas.

“Aku selalu sangat menikmati proses pakai skincare, dari tarik napasnya, ngambil airnya, sambil kita basuh air ke muka tuh rasanya jadi kayak nge-reset lagi,” tuturnya.

Ia menyadari banyak orang melakukan skincare dengan tergesa-gesa, namun baginya justru di situlah letak nilai healing yang sering terlewat. “Kadang-kadang kalau kita heboh, pakai skincare tuh cepet-cepet banget. Tapi justru me time-nya aku adalah ngapain skincare dengan tempo napas yang melambat,” kata Yura.

Tak hanya fokus pada perawatan dari luar, Yura juga menaruh perhatian besar pada apa yang ia konsumsi setiap hari. Ia menyebut air putih sebagai salah satu kunci utama untuk menjaga kondisi tubuh dan kulit.

“Kalau kulit udah pasti, air putih, air mineral yang banyak itu udah kayak kuncian juga setiap hari,” ucapnya.

Selain air putih, Yura juga menjaga pola makan dengan mengutamakan asupan sayur dan bahan alami. Ia memiliki kebiasaan rutin membuat jus hijau setiap pagi sebelum beraktivitas.

"Setiap pagi aku punya ritual juga, selain skincare, makeup, terus setiap hari aku punya green juice yang selalu dibikin sendiri,” jelasnya.

Jus tersebut berisi campuran sederhana yang ia racik sendiri di rumah.

“Ada timun, ada celery, ada kunyitnya juga, ditambah buah pir supaya ada manisnya,” kata Yura.

Menurutnya, kebiasaan ini membuat tubuh terasa lebih ringan dan nyaman untuk memulai hari.

Menariknya, Yura memaknai kebiasaan makan dan minum sehat bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga sebagai bentuk afirmasi diri. “Setiap memasukkan sesuatu ke dalam tubuhku yang aku makan atau aku pakai di tubuhku tuh aku punya afirmasi,” ujarnya.

Ia percaya bahwa apa yang dikonsumsi membawa pengaruh pada energi dan perasaan yang ia rasakan.

Kebiasaan sehat ini juga tetap ia terapkan saat memasuki bulan puasa. Yura mengatur asupan cairan dengan cara sederhana agar tetap tercukupi. “Aku biasanya beli jar air putih, jadi aku tahu dalam satu hari tuh ada 1,5 liter sampai 2 liter yang harus aku minum,” jelasnya.

Untuk sahur, Yura memilih menu yang menurutnya sederhana namun cukup memberi tenaga. Ia menyukai buah-buahan dengan kandungan air tinggi. “Aku paling suka kalau sahur tuh buah-buahan yang ada airnya, kayak semangka, pepaya,” tuturnya.

Menu tersebut ia lengkapi dengan telur rebus dan sayur. “Sayur bayam campur dua telur rebus, aku kuat seharian,” katanya.

Saat berbuka puasa, Yura lebih memilih makanan berkuah, protein, sayur, dan buah. Ia juga mengaku cukup menghindari gorengan. “Aku jarang banget makan gorengan. Aku cukup buah-buahan yang manis,” ujarnya.

Semua kebiasaan tersebut, menurut Yura, berujung pada satu tujuan: merasa baik dengan diri sendiri. Ia percaya bahwa perasaan nyaman dan positif akan tercermin secara alami. “Aku percaya bahwa saat kita feel good about ourself, you will look good,” ucap Yura.

Melalui cerita yang dibagikannya, Yura Yunita menunjukkan bahwa kebiasaan sehat tidak selalu rumit. Dari minum air putih, mengonsumsi sayur hijau, hingga menjalani rutinitas perawatan diri dengan penuh kesadaran, semua menjadi bagian dari caranya menjaga keseimbangan di balik layar kehidupannya. (E-4)