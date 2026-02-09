Resmi Hadir di Pekanbaru, Cardea Tekankan Pendekatan Movement-Based Care

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PILATES sebagai olahraga fisik yang bertujuan melatih kekuatan otot inti, meningkatkan fleksibilitas, dan memperbaiki postur tubuh dapat membantu meningkatkan kesejahteraan fisik. Dengan beragam manfaat utamanya memperbaiki postur tubuh, tidak heran pilates kini sangat digandrungi masyarakat khususnya yang tinggal di perkotaan.

"Selain sebagai bagian dari olah raga, pilates juga bisa jadi sarana pengobatan bagi masalah yang membutuhkan terapi fisioterapi," papar Senior Physio-Pilates Instructor Cardea Andree Sipahutar dalam mini health ketika pembukaan cabang ke-7 Cardea Physiotherapy & Pilates di Pekanbaru, Riau, Senin (9/2/2026).

Dia menjelaskan beberapa masalah yang membutuhkan terapi fisioterapi antara lain orang sakit pinggang, masalah kesehatan pasca melahirkan seperti perut besar dan kendor, cedera, pegal, dan keluhan lainnya.

"Latihan berbasis pilates juga turut mendukung aktivitas harian maupun olahraga dengan lebih aman dan efisien," pungkas Andrea.

Founder Cardea Physiotherapy & Pilates Yurike Lanser menyampaikan pembukaan cabang ke-7 Cardea Physiotherapy & Pilates di Pekanbaru menandai langkah strategis ekspansi Cardea dalam menghadirkan layanan movement-based care yang berfokus pada kualitas gerak, postur, dan performa tubuh berkelanjutan.

Di Cardea Pekanbaru, pihaknya menghadirkan berbagai layanan antara lain, Pilates for Posture, Pre-natal Pilates, Clinical Pilates, Rehab Pilates, dan Pilates for Sport Performance.

Seluruh layanan itu dirancang secara individual, mengutamakan asesmen gerak, kebutuhan fungsional dan tujuan individu untuk aktivitas sehari-hari, kehamilan, hingga performa olahraga.

“Cardea lahir dari keyakinan bergerak benar adalah fondasi kualitas hidup lebih baik. Kehadiran kami di Pekanbaru bagian dari komitmen untuk memperluas akses terhadap pendekatan latihan aman, terarah, dan berbasis ilmu gerak,” ujar Yurike.

"Dengan pembukaan cabang Pekanbaru ini, kami terus memperkuat posisi sebagai penyedia layanan physiotherapy & pilates terintegrasi dengan pendekatan movement education," tambahnya.

Selain mini health talk, pembukaan cabang baru itu juga diramaikan dengan lari bersama komunitas pelari Pekanbaru sejauh 5 kilometer sebagai simbol komitmen Cardea terhadap gaya hidup aktif dan gerak yang benar.(H-2)