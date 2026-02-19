Trans-Jabodetabek Cawang-Cikarang Resmi Beroperasi, Tarif Mulai Rp2.000

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja (kedua kanan) saat meluncurkan Bus Trans-Jabodetabek rute Cikarang-Cawang di Holywood Junction Jababeka, Cikarang Utara .(MI/Anton Kustedja-HO/Pemkab Bekasi)

KONEKTIVITAS antara wilayah penyangga dan Ibu Kota kini semakin terintegrasi. Layanan bus Trans-Jabodetabek rute Cawang Sentral–Cikarang Jababeka (B051) resmi beroperasi guna memudahkan mobilitas warga Kabupaten Bekasi yang beraktivitas di Jakarta maupun sebaliknya.

Layanan ini diresmikan oleh Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Jababeka, Cikarang Utara, pekan lalu. Kehadiran rute baru ini diharapkan menjadi solusi transportasi publik yang efisien dan inklusif bagi masyarakat.

Direktur Operasional dan Keselamatan Trans-Jakarta, Daud Joseph, menjelaskan bahwa layanan rute B051 beroperasi mulai pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB dengan dukungan 14 unit bus.

Pemerintah memberikan skema tarif yang sangat terjangkau guna menarik minat masyarakat beralih ke transportasi umum.

Pukul 05.00 – 07.00 WIB: Rp2.000

Di luar jam tersebut: Rp3.500

Digitalisasi Pembayaran

Daud memaparkan bahwa seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai menggunakan kartu uang elektronik (KUE) seperti e-money Mandiri, BRIZZI, Flazz, TapCash, hingga JakCard. Langkah ini diambil untuk mendorong perubahan budaya masyarakat menuju sistem pembayaran elektronik yang lebih transparan dan praktis.

Selain kartu fisik, penumpang dapat menggunakan aplikasi TJ: Trans-Jakarta di Android maupun iPhone. Melalui fitur TJPay, pembayaran cukup dilakukan dengan memindai QR Code.

"Dengan menggunakan aplikasi TJ Trans-Jakarta, terkadang teman-teman warga juga dapat mengetahui busnya sudah sampai di mana," ujar Daud dalam keterangannya yang dikutip Kamis (19/2).

Rute dan Titik Perhentian

Untuk wilayah Cikarang, bus akan melayani 9 titik perhentian, ditambah satu titik strategis di Grand Wisata (Cafe Walk). Rute dimulai dari titik Hollywood Junction hingga pintu masuk Tol Cikarang.

Standar Internasional dan Ramah Disabilitas

Trans-Jakarta memastikan armada yang digunakan pada rute B051 memiliki standar pelayanan internasional. Bus dilengkapi fitur kemiringan (kneeling) untuk memudahkan akses naik-turun, jembatan khusus kursi roda, serta area khusus bagi pengguna kursi roda tanpa perlu melipatnya.

Daud menegaskan hal ini sejalan dengan pilar layanan Trans-Jakarta yakni bersih, berdaya, dan bestari, yang mengedepankan aspek inklusivitas bagi lansia, ibu hamil, anak-anak, hingga penyandang disabilitas.

"Saya mengundang semuanya untuk pertama mencoba dulu layanan ini, lalu kemudian menjadi pelanggan setia Transjakarta," pungkasnya. (AK/P-2)