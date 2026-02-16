Jalan Rusak Parah Dekat Kantor Wali Kota Depok Dikeluhkan Warga

Jalan rusak parah akses menuju Stasiun Depok Baru.(MI/Kisar)

WARGA mengeluhkan kondisi jalan rusak parah di wilayah Depok terutama yang terletak di bagian utara kantor Wali Kota. Mereka mendesak pemerintah kota melalui Dinas PUPR Kota Depok segera menindaklanjuti kerusakan yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

"Kami meminta pemerintah kota untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat perihal rusaknya infrastruktur, khususnya jalan umum di bagian sebelah utara Kantor Wali Kota. Kerusakan jalan di dekat Kantor Wali Kota sudah ramai dikeluhkan masyarakat di media sosial, termasuk beberapa infrastruktur jalan yang rusak di Kota Depok ini," ujar Sigit, Minggu sore (15/2/2026).

Sigit yang bekerja sebagai sopir bus antar kota antar provinsi mengatakan perbaikan jalan perlu segera dilakukan, terutama pada ruas yang menjadi kewenangan pemerintah kota. "Setiap ada keluhan masyarakat, agar segera ditindaklanjuti, apalagi itu berhubungan dengan kesejahteraan dan keselamatan bersama," ucap Sigit.

Ia menyebut sejumlah titik kerusakan jalan juga ditemukan di sekitar Terminal Margonda, serta di ruas Jalan Raya Bogor dan beberapa lokasi lain. "Perlunya tindakan lanjut dengan melakukan perbaikan jalan rusak agar segera dilakukan, sehingga jangan sampai menimbulkan korban dari masyarakat nantinya," ucapnya.

Keluhan serupa disampaikan Tarmuji, sopir taksi daring. Ia menilai perbaikan jalan harus menjadi prioritas pemerintah kota. "Kami bayar pajak lo. Jadi wilayah perkotaan dan ruas jalan protokol harus prioritas," katanya.

Tarmuji juga meminta DPRD Kota Depok menjalankan fungsi pengawasan. "Pengawasan rusaknya infrastruktur harus dilakukan secara merata. Apalagi jalan tersebut juga dilalui cukup ramai oleh masyarakat setiap harinya," imbuhnya.

Ia berharap DPRD turut berperan dalam menjaga fasilitas publik. "Dalam menjaga fasilitas umum DPRD harus berperan jangan hanya dibebankan kepada pemerintah, tapi peran DPRD juga penting, karena fasilitas tersebut dimanfaatkan dan dirasakan oleh DPRD juga," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Depok, Teguh, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi. Upaya konfirmasi telah dilakukan dengan menghubungi nomor telepon yang bersangkutan, namun belum mendapat respons. (KG/I-1)