Dishub Kaji Penutupan Exit Tol Cipete-Pondok Labu pada Jam Sibuk

Kendaraan terjebak kemacetan di jalan TB Simatupang, Jakarta.(MI/RAMDANI)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan pihaknya bakal menutup jalan keluar Tol Cipete-Pondok Labu, Jakarta Selatan, saat jam tersibuk (peak hour) sore hari untuk mengatasi kemacetan Jalan TB Simatupang.

Dengan demikian, pengendara kendaraan bermotor roda empat selaku pengguna tol akan dialihkan untuk keluar menuju kawasan Lebak Bulus. Akan tetapi, penyesuaian exit tol itu disebut hanya bakal berlangsung untuk sementara waktu.

"Kami mengusulkan untuk sementara, mengatur agar kelancaran lalu lintas terjadi di titik itu, untuk exit Tol Cipete-Pondok Labu, ini pada peak sore, itu ditutup," urainya di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8).

"[Pengguna tol] dialihkan keluar di Lebak Bulus, sehingga mereka untuk yang akan ke Fatmawati, keluar Lebak Bulus, bisa berputar di ujung [Jalan RA Kartini], kemudian bisa kembali ke kawasan Jalan Fatmawati," sambung dia.

Adapun penutupan jalan keluar tol itu dilakukan karena penumpukan kendaraan bermotor yang kerap terjadi saat peak hour sore hari.

Pihaknya telah bersurat kepada Kementerian Pekerjaan Umum terkait penutupan sementara exit tol tersebut.

Di satu sisi, Dishub DKI disebut tengah mengkaji langkah lain untuk mengurai kemacetan Jalan TB Simatupang. Salah satunya, yakni penerapan sistem ganjil genap (gage). Tak cuma itu, Pemprov DKI berupaya memperkecil ukuran proyek di jalan tersebut agar tak menghambat laju kendaraan bermotor.

"Tetapi prinsipnya, hal-hal terkait dengan teknis seperti tadi, kami bersama Pak Dirlantas [Polda Metro Jaya], itu memperkuat jajaran di lapangan, untuk melakukan pengaturan, termasuk di dalamnya kita juga memperkecil wilayah kerja proyek," tutur Syafrin.

Salah satu proyek yang ukurannya diperkecil adalah pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Kata Syafrin, ukuran proyek pembangunan IPAL semula 35 meter.

"Saat ini, [ukuran proyek pembangunan IPAL] sudah kami perpendek menjadi 20 meter. Hal-hal ini sementara yang bisa kita lakukan sehingga paling tidak dengan upaya kecil ini bisa memberikan kelancaran lebih baik dari pengguna di kawasan," sebutnya. (Far/P-1)