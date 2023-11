Mengusung Tema 'Di Bawah Laut', MB Fair Sukses Digelar di Gandaria City

MB Fair, signature event dari Mother & Beyond, kembali hadir dengan semangat baru. Setelah sukses diselenggarakan di Kota Kasablanka, Jakarta pada bulan Mei 2023, dan Ciputra World, Surabaya pada bulan Juli 2023, kini MB Fair yang ke-24 ini mengangkat tema "Di Bawah Laut" (Under The Sea).

Acara ini telah berlangsung dari tanggal 27 hingga 29 Oktober 2023 di Main Atrium, Promenade, dan Corridor LG, Mall Gandaria City, Jakarta Selatan.

MB Fair tetap menjadi pameran perlengkapan ibu dan anak terlengkap, menyediakan berbagai kebutuhan untuk calon ibu, ibu hamil, menyusui, bayi, dan anak-anak pra remaja.

Baca juga: Mother & Beyond Fair 2023 Kembali Hadir di Kota Kasablanka

Selain berbelanja, acara ini juga memberikan pengalaman unik dengan adanya aktivitas untuk ibu dan anak, seperti talkshow edukatif, kompetisi seru, dan berbagai penampilan menarik dari berbagai pengisi acara.

Novita Angie, selaku Editor in Chief Mother & Beyond mengatakan,“MB Fair kembali hadir tahun ini untuk kedua kalinya di Jakarta, dengan total sudah tiga kali berjalan di tahun ini."

"Kita kembali hadir untuk memberikan apapun yang menjadi kebutuhan ibu dan anak yang tentunya dengan harga istimewa yang diberikan oleh para sponsor maupun semua yang bergabung di MB Fair,” kata Novita.

MB Fair kali ini mendapat dukungan dari produk-produk favorit ibu dan anak: Nutrilon Royal, Konicare, Makuku, Superpell, Cocolatte, dan Pigeon.

Baca juga: Myexpo Gelar Pameran Perlengkapan Ibu, Anak dan Bayi di Bandung



Selain itu, acara ini juga didukung oleh Lea Preschool, Warna-warni X Epic sebagai mitra resmi, Lalamove sebagai mitra pengiriman resmi, dan tentunya Gandaria City sebagai tempat berlangsungnya acara.

“Di MB Fair kali ini juga akan ada beragam kompetisi yang edukatif untuk para anak yang bisa diikuti. Jadi jangan sampai kelewatan, MB Fair weekend ini di Gandaria City. Dan setelahnya kita juga akan kembali di MB Fair Jogja untuk pertama kalinya. Setelah Jakarta, Jogjakarta siap menanti untuk diadakan MB Fair.” tambah Novita Angie.

Mother & Beyond Fair Jakarta 2023 mengusung tema "Di Bawah Laut" sebagai kelanjutan dari tema sebelumnya, yaitu "Cinta Bumi." Tema ini dipilih untuk mendidik anak-anak tentang pentingnya menjaga ekosistem bawah laut dengan merawat kebersihan pantai dan laut.

Setelah pameran ini berakhir, MB Fair juga siap menghampiri komunitas setia Mother & Beyond di Yogyakarta, yang akan digelar di Pakuwon Mall Jogja pada tanggal 3 - 5 November 2023. (RO/S-40