Polisi Tangkap Enam Perampok Sadis Bersenjata Api Rakitan Di Jakarta Barat

SEBANYAK enam pelaku kawanan perampok sadis bersenjata api rakitan diringkus tim gabungan resmob dan Jatanras Polres Metro Jakarta Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, keenam pelaku kawanan perampok sadis yang berhasil diamankan itu yakni TO (27), AS (33), RD (28), MD (35), ND (26), dan KA (25).

Ia juga menyebut pentolan dari kawanan perampok bersenjata api yakni pelaku TO (27) sempat menembak petugas saat akan ditangkap dengan menggunakan senpi rakitan.

"Tersangka sempat menembakkan senpi rakitan ke arah petugas saat akan ditangkap. Sempat terjadi baku tembak, namun pelaku akhirnya diamankan hingga akhirnya kita berikan tindakan tegas terukur karena membahayakan," kata Syahduddi saat konferensi pers di Mapolres Jakarta Barat, Senin (23/10).

Adapun penangkapan terhadap kawanan perampok sadis bersenjata api ini bermula ketika mereka beraksi di salah satu mini market di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.

Dalam melakukan aksinya di mini market, kawanan perampok sadis ini membawa kabur sejumlah uang dan rokok, bahkan dalam aksinya mereka tak segan melukai korbannya yakni karyawan minimarket.

Syahduddi menjelaskan, sebelum merampok minimarket, kawanan perampok sadis bersenjata api itu juga sebelumnya mencuri sepeda motor. Motor hasil curian digunakan para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan merampok minimarket.

"Jadi sebelum merampok minimarket, mereka sempat mencuri sepeda motor. Beberapa jam kemudian mereka beraksi merampok minimarket di kawasan Kembangan," jelasnya.

Dari penangkapan ini, Syahduddi menuturkan jika pelaku TO merupakan pentolannya. Pria asal Lebak itu menjadi otak dibalik aksi kejahatan pencurian sepeda motor hingga perampokan minimarket tersebut.

Dari hasil pemeriksaan kawanan perampok sadis bersenjata api ini sudah enam kali beraksi di wilayah Jakarta Barat dengan sasaran yakni sepeda motor. Kemudian para pelaku juga menyasar minimarket.

"Untuk barang sepeda motor rata-rata mereka perjualbelikan cara gelap di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Itu harga variatif antara Rp4 juta sampai Rp6 juta, dan uang hasil kejahatan ini digunakan oleh para pelaku untuk keperluan pribadinya masing-masing kebutuhan keluarganya," ujar Syahduddi.

Diketahui, modus para pelaku perampokan ini menyasar kendaraan yang memang tengah terpakir di tempat sepi. Kemudian untuk merampok minimarket, para pelaku beraksi biasanya menunggu minimarket tersebut tengah beberes untuk tutup toko. (Z-5)