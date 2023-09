Pesta Kuliner LocaRasa Hadirkan 60 Cita Rasa Nusantara di Lippo Mall Puri, Jakarta

FESTIVAL kuliner dengan tema ”LocaRasa” yang menampilkan 60 pilihan makanan cita rasa Nusantara digelar di Lippo Mall Puri, mulai 22 September hingga 1 Oktober 2023.

Digelar di rooftop “Skygarden" yang berlokasi di lantai P3 Lippo Mall Puri, para pengunjung bukan hanya dapat menikmati ragam sajian kuliner namun juga dapat menikmati indahnya pemandangan Kota Jakarta Barat dari ketinggian.

Sajian kuliner yang disiapkan akan mewakili cita rasa Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki rasa otentik yang cukup dikenal warga Indonesia seperti Padang, Kalimantan, Palembang, Bandung, Bogor, Lampung, NTT, Bali, Jakarta juga daerah lain yang memiliki kuliner dengan rasa khas masing masing daerah.

Dibuka mulai pukul 11.00 hingga 22.00 Wib, event kuliner ini akan menghadirkan pilihan kuliner seperti Sate Padang Ajo Ramon dari Padang, Seblak Jeletet Murni dari Bandung, Roti Unyil Venus dari Bogor, AHAW Jajanan Pontianak dari Kalimantan, Pempek Sriwijaya Jelambar dari Palembang, Warung Ce - Se'i Khas Kupang dari NTT, Babi Guling Royal dari Bali, Nasi Campur & Bakmi Portugal By KEDAI TANG dari Lampung ragam kuliner lainnya yang akan mewakili kekayaan kuliner Indonesia.

Bagi pecinta durian, LocaRasa memberikan sajian dengan hadirnya aneka durian dan olahan durian seperti Durian Medan, Durian Padang, Durian Semarang, Durian Rancamaya, Durian Bawor Mathong Sulawesi dan Durian Lay Kalimantan.

Pecinta durian juga akan dimanjakan dengan promo menarik yaitu All You Can Eat durian cukup dengan membayar Rp 149.000 per orang untuk menikmati semua sajian durian, ataupun memilih Happy Hour Durian yang dimulai pukul 13.00, 16.00 dan 19.00 dengan membayar Rp 50.000 untuk mendapatkan 1 buah durian.

“LocaRasa menampilkan kekayaan kuliner Indonesia dengan hadirnya cita rasa kuliner Indonesia dari berbagai daerah. Selain untuk memberikan pilihan kuliner bagi pengunjung Lippo Mall Puri, kegiatan kuliner ini diharapkan juga mendukung kampanye wisata Indonesia "Wonderful Indonesia” melalui kekayaan kuliner Indonesia sebagai salah satu kekuatan wisata Indonesia,” jelas Rita Yovita selaku Executive Direktur PT Lippo Malls Indonesia.

Ia menambahkan, even kuliner LocaRasa juga kita tampilkan dalam nuansa berbeda dengan memilih lokasi rooftop Lippo Mall Puri untuk memberikan ambience yang menarik.

Para pengunjung dapat menikmati makanan dari ketinggian dengan pemandangan kota Jakarta Barat terlebih pada jam sore hingga malam dengan pemandangan gedung disertai gemerlap lampu kota di antara gedung pencakar di area sekitar dan juga keindahan matahari tenggelam menjelang senja hari.

LocaRasa juga dilengkapi dengan area carnival dengan menyediakan beberapa permainan seperti lempar bola untuk menjatuhkan kaleng, memasukkan ring ke botol, pancing bebek dan berbagai permainan seru lainnya dengan beberapa hadiah menarik yang disiapkan untuk pengunjung yang berhasil bermain di beberapa permainan ini.

Untuk memudahkan pengunjung menuju area LocaRasa, pengunjung dapat memilih akses eskalator yang terletak di lantai 2 Lippo Mall Puri tepatnya di sebelah resto cepat saji A&W. (RO/S-4)