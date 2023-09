Nikmatnya BBQ All You Can Eat di Hotel Santika Premiere Bintaro

KEMBANG Sepatoe Restaurant menawarkan paket promo BBQ Splash & Grill at Pool Side Hotel Santika Premiere Bintaro 'All You Can Eat' setiap Jumat mulai pukul 18.00 - 21.00 WIB. Paket promo BBQ itu dapat dinikmati dengan Rp248.000 Nett/pax. Akan tetapi, jika Anda sudah mereservasi dahulu akan mendapatkan potongan Rp50.000/pax.

Pilihan sajian yang dihidangkan dalam paket 'All You Can Eat' itu terdiri atas berbagai macam variasi menu barbeque yang disajikan dan diolah dengan bahan baku berkualitas dan segar. Selama menyantap hidangan, para tamu akan dihibur oleh alunan musik.

“Sajian barbeque untuk menyambut akhir pekan tersebut semakin istimewa karena disuguhkan di sisi rooftop pool dengan pemandangan sunset Kota Tangerang Selatan,” ujar Public Relation Executive Hotel Santika Premiere Bintaro Tanita dalam siaran resminya, Senin (18/9).

Rangkaian menu spesial di bulan September tersebut dapat Anda nikmati di Restoran Kembang Sepatoe, Terrace Café, Pool Bar atau dapat dipesan melalui Room Service. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Hotel Santika Premiere Bintaro di 62-21-2986 8989 atau melalui email ke bintaropremiere@santika.com.

Hotel Santika Premiere Bintaro sendiri merupakan hotel bintang empat yang terletak strategis dekat gerbang tol, pusat perbelanjaan kelas atas, bank dan fasilitas layanan lainnya. Memiliki 167 kamar dan ruang multi-fungsi, menjadikan Hotel Santika Premiere Bintaro tempat yang ideal untuk mengadakan pertemuan bisnis dan sosial dengan kenyamanan hotel yang berkualitas dan memberikan sentuhan khas Indonesia.

Dengan mengusung nilai 'Indonesian Home; dan semangat 'Hospitality from the Heart', Hotel Santika Premiere Bintaro berusaha selalu menjadi pendukung bagi keberhasilan usaha dan acara yang diselenggarakan para tamunya. (RO/S-3)