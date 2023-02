Pj Gubernur DKI Minta Pengelola Mal Kreatif untuk Bantu Pemulihan Ekonomi

PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendorong Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Sehingga, pusat perbelanjaan yang terdampak pandemi covid-19 kembali bangkit.

Hal tersebut disampaikan Heru saat membuka acara Seminar dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat APPBI 2023 yang mengusung tema 'Something to do with Creative and Innovative' di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (23/2).

"Saya mendukung visi APPBI untuk menjadikan pusat perbelanjaan sebagai salah satu kekuatan inti dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga pertemuan ini menghasilkan berbagai langkah strategis, agar pusat perbelanjaan dapat bertahan di tengah resesi global," pungkas Heru.

Menurut dia, seiring dengan meningkatnya kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional, masyarakat dapat beraktivitas kembali secara normal. Sehingga, diharapkan semakin meningkatkan jumlah pengunjung pusat perbelanjaan.

"Namun, ada tantangan lain bagi pusat perbelanjaan, karena 21 juta konsumen beralih dari belanja offline menjadi online. Untuk itu, diperlukan kreativitas dan inovasi untuk membangkitkan kembali pusat perbelanjaan," imbuhnya.

Heru menilai orang yang datang ke pusat perbelanjaan bukan lagi sekadar berbelanja, namun juga melakukan interaksi sosial. Maka, pusat perbelanjaan harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan hal tersebut, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung.

"Melalui kreativitas dan inovasi, saya harap pusat perbelanjaan dapat semakin meningkatkan daya tarik, dengan menghadirkan experience yang beragam. Mal seyogyanya dapat menjadi one stop solution bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat," pungkas Heru.

Pihaknya pun mengapresiasi APPBI yang berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya, pemberdayaan UMKM melalui pameran produk, seperti festival kuliner dan kerajinan tangan. Penyediaan ruang pameran bagi produk UMKM diharapkan dapat terus ditingkatkan.

Heru juga berharap APPBI konsisten membangun hubungan yang kuat antara anggota, pemerintah dan stakeholder terkait melalui komunikasi yang dapat mendukung tercapainya peningkatan pertumbuhan perekonomian, baik di Jakarta maupun nasional.(OL-11)