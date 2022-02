Pemkot Tangerang Bagikan 200 Kursi Roda untuk Penyadang Disabilitas dan Lansia

PEMERINTAH Kota Tangerang melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyalurkan bantuan 200 kursi roda bagi masyarakat penyandang disabilitas di wilayahnya.

Kursi roda tersebut disalurkan secara simbolis oleh Kepala Dinsos Kota Tangerang, Suli Rosadi di Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Selasa (22/2).

Selanjutnya, 200 unit kursi roda itu akan disalurkan secara bertahap. "Datanya sudah ada by name by address sesuai permohonan tahun lalu di 13 Kecamatan," kata Suli.

Ia menjelaskan, kriteria penerima kursi roda itu ialah mereka yang membutuhkan, seperti penyandang disabilitas, warga lansia, penderita stroke, dan lainnya.

"Ini menjadi salah satu tugas Pemerintah Kota Tangerang untuk berusaha memberikan berbagai fasilitas kesehatan. Salah satunya lewat dinsos dengan kursi roda ini. Semoga bisa membantu mereka yang membutuhkan."

Sulis melanjutnya, Dinsos Kota Tangerang juga mengharapkan dengan program ini mereka yang menerima bisa lebih produktif dalam menjalan aktivitas sehari-hari. "Mereka yang menerima, yang tadinya tidak bisa keluar rumah karena sakit, dengan kursi roda ini bisa keluar rumah menghirup udara segar, berjemur atau bisa aktivitas lainnya," tutup Suli. (J-2)