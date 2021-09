Jakarta Fashion Food & Festival 2021 Resmi Dibuka

WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membuka event tahunan Jakarta Fashion Food & Festival (JF3) yang ke-17 di Mal Kelapa Gading (MKG) 3, Jakarta Utara, Kamis (23/9).

Penyelenggaraan JF3 yang akan berlangsung selama 18 hari merupakan hasil kolaborasi PT Summarecon Agung dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif RI dan Pemprov DKI Jakarta.

Sekitar 50 pelaku usaha skala kecil menengah yang terpilih melalui sistem kurasi diberikan kesempatan untuk menampilkan produk unggulannya dalam pameran JF3 2021 yang bertemakan Together We Are Stronger.

Baca juga : Pandemi Makin Landai, Pemkot Tangsel Harap Pembukaan Bioskop Genjot PAD

Beragam hasil karya industri lokal seperti kain batik, tenun, pakaian, aksesoris, tas, dan lain-lain turut meramaikan eksibisi fashion village di area koridor MKG 3 yang dilaksanakan mulai 23 September hingga 10 Oktober 2021.

"Kehadiran UMKM sangat penting untuk kestabilan ekonomi dan UMKM yang kuat akan menopang ekonomi bangsa kita. Adanya event JF3 di MKG memberikan ruang agar produk lokal bisa ikut mendapatkan tempat dan terlibat aktif seperti ini. Bisa berjuang untuk meraih kesuksesan bersama-sama, saling bersinergi, dan berkolaborasi. Mudah-mudahan tidak hanya diselenggarakan setahun sekali tapi bisa sepanjang tahun," jelas pria yang akrab disapa Ariza itu.

Sementara itu, Chairman JF3, Soegianto Nagaria, mengharapkan melalui event JF3 akan banyak pelaku usaha yang bangkit dan penjualannya tidak hanya mencakup di seluruh Indonesia melainkan luar negeri. (OL-7)