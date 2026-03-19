Resep Membuat Rendang yang Enak, Empuk dan Pedas

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
RENDANG adalah makanan tradisional Indonesia berupa olahan daging yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah dalam waktu lama hingga menghasilkan rasa gurih, pedas, dan kaya bumbu.
Rendang berasal dari daerah Minangkabau dan dikenal sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Proses memasaknya membutuhkan waktu lama agar bumbu meresap sempurna dan kuah mengering.
Haluskan semua bumbu, lalu tumis hingga harum dan matang.
Tambahkan potongan daging, aduk hingga berubah warna.
Tuang santan, lalu masukkan sereh, daun jeruk, dan daun lainnya.
Masak sambil diaduk perlahan agar santan tidak pecah.
Masak selama 2-4 jam sampai kuah menyusut, mengental, dan berwarna cokelat gelap.
Agar Rendang empuk dan enak, gunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna, aduk perlahan supaya tidak gosong, pilih daging bagian paha atau has dalam, serta masak lebih lama untuk hasil lebih kering dan legit.
Rendang yang enak kuncinya ada pada proses memasak lama, santan berkualitas, dan bumbu yang meresap sempurna. (Z-4)
Sumber: coockad, halodoc
