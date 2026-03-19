Resep Membuat Rendang yang Enak, Empuk dan Pedas

Berikut Resep Membuat Rendang yang Enak(freepik)

RENDANG adalah makanan tradisional Indonesia berupa olahan daging yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah dalam waktu lama hingga menghasilkan rasa gurih, pedas, dan kaya bumbu.

Rendang berasal dari daerah Minangkabau dan dikenal sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Proses memasaknya membutuhkan waktu lama agar bumbu meresap sempurna dan kuah mengering.

Berikut Resep Membuat Rendang yang Enak

Bahan-bahan

1 kg daging sapi

1 liter santan kental

2 batang sereh

4 lembar daun jeruk

2 lembar daun kunyit

2 lembar daun salam

Garam dan gula secukupnya

Bumbu Halus

10 siung bawang merah

6 siung bawang putih

5-10 cabai merah

3 cm jahe

3 cm lengkuas

2 cm kunyit

Cara Membuat

1. Tumis Bumbu

Haluskan semua bumbu, lalu tumis hingga harum dan matang.

2. Masukkan Daging

Tambahkan potongan daging, aduk hingga berubah warna.

3. Tambahkan Santan

Tuang santan, lalu masukkan sereh, daun jeruk, dan daun lainnya.

4. Masak dengan Api Kecil

Masak sambil diaduk perlahan agar santan tidak pecah.

5. Masak Hingga Kering

Masak selama 2-4 jam sampai kuah menyusut, mengental, dan berwarna cokelat gelap.

Agar Rendang empuk dan enak, gunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna, aduk perlahan supaya tidak gosong, pilih daging bagian paha atau has dalam, serta masak lebih lama untuk hasil lebih kering dan legit.

Rendang yang enak kuncinya ada pada proses memasak lama, santan berkualitas, dan bumbu yang meresap sempurna. (Z-4)

Sumber: coockad, halodoc