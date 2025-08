Rendang ala Ayam Goreng Moder, Menyatukan Rasa Tradisional dan Kekinian

Ayam goreng saus rendang ala McDonald’s(MI/Muhammad Ghifari A)

TAK ada yang lebih menggugah selera selain aroma rendang yang mengepul hangat dari dalam kemasan makanan cepat saji. Perpaduan rempah khas Indonesia seperti serai, lengkuas, dan santan seolah menari di udara, menghadirkan kenangan akan masakan rumahan yang kaya rasa.

Kini, sensasi tersebut hadir kembali dengan sentuhan modern, menyelimuti ayam goreng renyah ala McDonald’s.

“Kami ingin menghadirkan rasa yang bukan hanya enak, tetapi juga bermakna, seperti rasa kebanggaan, solidaritas, dan kebersamaan sebagai orang Indonesia,” ujar Carol, Marketing Director McDonald’s Indonesia, dalam acara peluncuran menu baru di Jakarta Selatan (6/8).

McDonald’s Indonesia mempersembahkan kembali menu ayam saus rendang sebagai bentuk apresiasi terhadap kuliner lokal yang telah mendunia. Menu ini bukan sekadar adaptasi, melainkan hasil inovasi yang memadukan tekstur ayam goreng khas McDonald's yang juicy dengan cita rasa autentik rendang Minang.

“Rasa rendang bagi kami adalah simbol keberagaman yang menyatu menjadi satu kesempurnaan, sama seperti Indonesia,” lanjut Carol. Kehadiran menu ini pun menjadi simbol kolaborasi antara tradisi dan inovasi dalam dunia kuliner yang terus berkembang.

Proses di Balik Cita Rasa Otentik

Pemilihan rendang sebagai menu utama didasarkan pada alasan yang kuat. Tekstur yang memuaskan menjadi kuncinya. Kulit ayam goreng khas McD yang renyah berpadu sempurna dengan daging ayam yang juicy di bagian dalam.

Saus rendang yang kental menyelimuti hidangan ini, menawarkan ledakan rasa rempah yang kaya, gurih, dan sedikit pedas. Rasa autentik rendang, yang terbuat dari gabungan bumbu seperti serai, lengkuas, dan santan, sangat terasa, menciptakan harmoni rasa yang unik namun sangat lezat.

Menurut Chef Eko, koki utama McDonald’s Indonesia, rendang adalah salah satu warisan kuliner dan budaya yang telah diakui dunia. Sejarah mencatat bahwa rendang pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia pada tahun 2011 dan baru-baru ini masuk dalam daftar "best stew in the world" menurut Taste Atlas.

Setiap menu yang diluncurkan melalui proses riset dan pengembangan yang teliti. Chef Eko menjelaskan, timnya melakukan penelitian mendalam untuk menentukan cita rasa rendang yang paling otentik. Proses ini melibatkan pengujian makanan internal oleh tim khusus yang terlatih, serta pengujian oleh pelanggan di gerai langsung.

"Kami selalu memperhatikan masukan dari pelanggan. Jika ada saran tentang rasa, kami akan memperbaikinya hingga mencapai cita rasa yang terbaik," jelas Chef Eko.

Komitmen ini menjamin bahwa setiap menu yang disajikan kepada konsumen telah melalui proses seleksi ketat dan memenuhi standar kualitas tinggi.

Selain rendang, McDonald’s juga menawarkan minuman yang sesuai dengan selera pasar saat ini, yaitu Es Kopi Gula Aren. Gula aren dipilih karena merupakan produk lokal yang sangat populer dan cocok sebagai pelengkap hidangan rendang yang lezat. Kombinasi rasa ini memberikan pengalaman kuliner yang lengkap dan memanjakan.

Dengan menu-menu yang disediakan, McDonald's Indonesia berkomitmen untuk terus menyajikan hidangan yang relevan dan otentik. Kolaborasi antara cita rasa lokal yang kaya rempah dengan sentuhan modern khas McDonald's menunjukkan bahwa makanan favorit dunia bisa disajikan dengan bangga dalam nuansa Indonesia. (Z-10)