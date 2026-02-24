Rasakan Keistimewaan Ramadan Iftar di Menara Peninsula Hotel

Menara Peninsula Hotel menghadirkan sajian berbuka puasa yang berbeda.(Dok. Menara Peninsula)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan, Menara Peninsula Hotel menghadirkan sajian berbuka puasa yang berbeda dari lainnya, sebuah pengalaman unik dengan konsep menggabungkan kekayaan cita rasa Timur dan Barat dalam satu sajian istimewa bertemakan Ramadan Iftar East Meets West.

Para tamu akan dimanjakan dengan beragam hidangan autentik mulai dari takjil tradisional, aneka kurma, sajian khas Nusantara, hidangan Timur Tengah, hingga pilihan menu Western yang menggugah selera. Konsep buffet yang lengkap ini dirancang untuk menciptakan momen kebersamaan yang hangat bersama keluarga, sahabat, maupun rekan bisnis.

“Kami memiliki penawaran special Ramadan kali ini yaitu harga ekonomis bagi siapa saja yang booking hingga akhir Januari, hanya Rp 195,000 net saja per-orang dan itu juga sudah bisa all you can eat ya” ungkap Jay Lesmono , Food & Beverage Manager Menara Peninsula Hotel.

Tersedia juga promo Buy 10 Get 11, yang pasti menjadi incaran grup, komunitas atau acara reuni.

“Ramadan adalah momen refleksi dan kebersamaan. Melalui program Ramadan Iftar ini, kami ingin menghadirkan suasana hangat dan pengalaman kuliner yang berkesan bagi setiap tamu yang datang,” ujar Rahadian Firmansyah, General Manager Menara Peninsula Hotel .

Dengan suasana elegan, ambiance Ramadan yang terasa di setiap sudut hotel, serta pelayanan yang hangat dan profesional, hotel ini cocok untuk menjadi destinasi pilihan Anda untuk acara buka puasa bersama tahun ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati sensasi berbuka puasa istimewa di bulan penuh berkah bersama Menara Peninsula Hotel.

Reservasi sekarang untuk menikmati penawaran spesial yang tersedia (Tlp : 021 535 0888 atau WhatsApp 0811 9125 554). (RO/Z-10)