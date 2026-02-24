Rasakan Keistimewaan Ramadan Iftar di Menara Peninsula Hotel

Headline
MENYAMBUT bulan suci Ramadan, Menara Peninsula Hotel menghadirkan sajian berbuka puasa yang berbeda dari lainnya, sebuah pengalaman unik dengan konsep menggabungkan kekayaan cita rasa Timur dan Barat dalam satu sajian istimewa bertemakan Ramadan Iftar East Meets West.
Para tamu akan dimanjakan dengan beragam hidangan autentik mulai dari takjil tradisional, aneka kurma, sajian khas Nusantara, hidangan Timur Tengah, hingga pilihan menu Western yang menggugah selera. Konsep buffet yang lengkap ini dirancang untuk menciptakan momen kebersamaan yang hangat bersama keluarga, sahabat, maupun rekan bisnis.
“Kami memiliki penawaran special Ramadan kali ini yaitu harga ekonomis bagi siapa saja yang booking hingga akhir Januari, hanya Rp 195,000 net saja per-orang dan itu juga sudah bisa all you can eat ya” ungkap Jay Lesmono , Food & Beverage Manager Menara Peninsula Hotel.
Tersedia juga promo Buy 10 Get 11, yang pasti menjadi incaran grup, komunitas atau acara reuni.
“Ramadan adalah momen refleksi dan kebersamaan. Melalui program Ramadan Iftar ini, kami ingin menghadirkan suasana hangat dan pengalaman kuliner yang berkesan bagi setiap tamu yang datang,” ujar Rahadian Firmansyah, General Manager Menara Peninsula Hotel .
Dengan suasana elegan, ambiance Ramadan yang terasa di setiap sudut hotel, serta pelayanan yang hangat dan profesional, hotel ini cocok untuk menjadi destinasi pilihan Anda untuk acara buka puasa bersama tahun ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati sensasi berbuka puasa istimewa di bulan penuh berkah bersama Menara Peninsula Hotel.
Reservasi sekarang untuk menikmati penawaran spesial yang tersedia (Tlp : 021 535 0888 atau WhatsApp 0811 9125 554). (RO/Z-10)
Safari Dongeng Ramadan (SADORA) kembali digelar dengan menghadirkan sesi dongeng interaktif yang sarat nilai edukasi dan pesan moral.
Bank Mandiri kembali mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
Menyemarakkan kehadiran bulan suci Ramadhan 1447 H dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 2026, The Sunan Hotel Solo menghadirkan kreasi unik berupa dekorasi Bedug Ramadhan.
Promo tersebut mencakup berbagai merek yang berada di bawah distribusi ATR Cycling, di antaranya United Bike, Genio Bike, Avand, KHE, serta komponen dari Shimano.
Pemberian santunan ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, khususnya anak- anak yatim di lingkungan sekitar wilayah operasional bank bjb syariah
Kegiatan buka puasa bersama dengan 1.000 anak yatim digelar sebagai bagian dari komitmen berbagi kebahagiaan dan memperkuat kepedulian sosial selama bulan suci Ramadan.
