Rayakan Ramadan dengan Triple ALL Accor Reward Points untuk Pengalaman Berbuka Puasa di Seluruh Indonesia

BULAN suci Ramadan selalu hadir dengan momen penuh refleksi dan kebersamaan, ALL Accor, platform pemesanan dan program loyalitas yang menyempurnakan pengalaman Accor, baik selama maupun setelah menginap, mengundang para tamu di seluruh Indonesia untuk berkumpul menikmati hidangan penuh makna yang merayakan tradisi, semangat berbagi, dan kebersamaan.

Sejak hari pertama Ramadan hingga 22 Maret 2026, para anggota ALL Accor berkesempatan memperoleh tiga kali lipat poin reward setiap kali menikmati pengalaman bersantap di restoran yang berpartisipasi di lebih dari 130 hotel Accor di seluruh Indonesia.

Para tamu cukup mendaftarkan diri pada penawaran ini sebelum bersantap, lalu menikmati hidangan buka puasa di restoran yang berpartisipasi. Untuk mendapatkan bonus poin reward, anggota harus berlangganan penawaran ini dengan mengunjungi https://all.accor.com/a/en/loyalty-program/promotions-offers/meapac-dining-bonus-ramada n.html. Menjadi anggota ALL Accor sangat mudah dan gratis, silakan kunjungi all.accor.com.

Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Mercure Serpong Alam Sutera menghadirkan pengalaman Iftar istimewa yang berlangsung mulai 23 Februari hingga 13 Maret 2026.

Dengan harga Rp370.000 nett per orang, para tamu dapat menikmati sajian berbuka puasa lengkap bertema “Cerita Rasa Nusantara”, yang menghadirkan beragam hidangan khas Indonesia kaya rempah dengan cita rasa autentik.

Ramadhan tahun ini semakin spesial dengan kolaborasi bersama Chef Aqilah, Top 6 MasterChef Indonesia, Season 12 yang menghadirkan kreasi menu eksklusif dengan sentuhan inovatif tanpa meninggalkan keaslian rasa Nusantara.

Konsep ini mengajak para tamu menjelajahi kekayaan kuliner Indonesia dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, menjadikan momen berbuka puasa semakin berkesan bersama keluarga, sahabat, maupun kolega.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi restoran dapat dilakukan melalui WhatsApp resmi kami +62 859-7327-3247 dan dapat bermalam melalui kanal pemesanan hotelhttps://all.accor.com/hotel/8455/index.en.shtml.

Selain menghadirkan pengalaman bersantap yang istimewa, Accor Indonesia juga terus menunjukkan komitmennya untuk berbagi dengan mendukung program dari A Trust For A Child (ATFAC). Untuk setiap pembelian paket buka puasa di hotel-hotel yang berpartisipasi, sebesar Rp5.000 akan didonasikan kepada ATFAC guna mendukung berbagai inisiatif bagi anak-anak yang membutuhkan serta memperkuat semangat kepedulian yang bermakna di bulan suci ini. (RO/Z-10)