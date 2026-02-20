15 Tahun Konsisten Jadi Pilihan Konsumen Indonesia

Momogi Group, perusahaan manufaktur makanan dan minuman ringan di Indonesia, kembali menorehkan pencapaian strategis melalui merek andalannya, Momogi, dengan meraih Top Brand Award 2026 untuk kategori Snack Extrude Stick.(Dok. Momogi Group)

MOMOGI Group, perusahaan manufaktur makanan dan minuman ringan di Indonesia, kembali menorehkan pencapaian strategis melalui merek andalannya, Momogi, dengan meraih Top Brand Award 2026 untuk kategori Snack Extrude Stick. Pencapaian ini menegaskan posisi Momogi sebagai salah satu merek makanan ringan paling dipercaya dan diminati konsumen Indonesia.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara penganugerahan Top Brand Award 2026 yang digelar di Hotel InterContinental Bali Resort, beberapa hari lalu.

Penghargaan Top Brand Award diberikan berdasarkan survei independen yang mengukur tingkat kesadaran merek, penggunaan, dan loyalitas konsumen. Dengan capaian Top Brand Index (TBI) sebesar 35,60% pada 2026, Momogi menunjukkan kekuatan merek yang tidak hanya bertahan, tetapi tetap relevan di tengah perubahan selera konsumen dan kompetisi yang semakin ketat di segmen makanan ringan.

Konsistensi ini mencerminkan kepercayaan konsumen lintas generasi terhadap Momogi sebagai rekomendasi camilan anak yang mudah dikenali, dekat dengan keluarga Indonesia, dan hadir di berbagai momen keseharian. Selama lebih dari satu dekade, Momogi berhasil mempertahankan posisinya sebagai pilihan utama dalam kategori extrude stick, dengan karakter produk yang khas dan mudah diterima oleh anak-anak.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen Momogi Group dalam menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Sepanjang 2025, Perseroan meluncurkan Momogi Fruit Series, rangkaian varian dengan sentuhan rasa buah yang menyasar konsumen muda dan keluarga.

Pada Januari 2026, Momogi memperkenalkan varian terbaru yaitu Nusantara Series yang terinspirasi dari kekayaan kuliner Indonesia. Hal ini menjadi langkah strategis Momogi dalam mengangkat citra rasa lokal ke dalam format snack extrude stick yang praktis dan familiar bagi anak-anak maupun keluarga. Inovasi ini memperluas pilihan snack anak di kategori snack extrude stik jagung, sekaligus menjawab tren konsumen yang semakin terbuka terhadap variasi rasa dan pengalaman baru.

Vice President Marketing Momogi Group, Natanael Yonathan, menyampaikan bahwa pencapaian Top Brand Award 2026 merupakan hasil dari konsistensi merek dalam menjaga kualitas sekaligus beradaptasi dengan perubahan pasar.

"Sejak pertama kali meraih Top Brand pada 2011, Momogi terus membangun kepercayaan konsumen. Peluncuran Momogi Fruit Series & Nusantara Series menjadi bagian dari upaya kami untuk menghadirkan inovasi tanpa meninggalkan karakter khas Momogi yang telah dikenal sebagai snack favorit anak-anak," ujarnya.

Ke depan, Momogi Group akan terus memperkuat pengembangan produk, memperluas jangkauan distribusi, serta menjaga relevansi Momogi sebagai salah satu snack anak dan extrude stick pilihan keluarga Indonesia. Komitmen ini juga tercermin dari capaian ekspansi merek Momogi ke pasar internasional, yang kini telah menjangkau lintas benua, termasuk Asia Timur, Timur Tengah, hingga Australia.

Ekspansi tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan merek Momogi tidak hanya diakui di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing dan diterima oleh konsumen global.

Sejalan dengan itu, Momogi Group saat ini juga tengah mengembangkan inovasi camilan sehat untuk anak-anak, sebagai bagian dari upaya jangka panjang perusahaan dalam menjawab meningkatnya perhatian orang tua terhadap kualitas dan nilai gizi produk makanan ringan. (Put/E-1)