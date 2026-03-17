Ketombe Jadi Gangguan Umum Rambut di Wilayah Tropis, Begini Cara Merawat Kulit Kepala dengan Tepat

MASALAH ketombe masih menjadi salah satu keluhan rambut yang paling sering dialami masyarakat. Selain menimbulkan rasa gatal dan tidak nyaman di kulit kepala, ketombe juga sering kali mengganggu rasa percaya diri dalam aktivitas sehari-hari.

Berbagai studi dermatologi menunjukkan bahwa lebih dari 50% populasi dunia pernah mengalami masalah ketombe pada titik tertentu dalam hidupnya. Di Indonesia sendiri, masalah kesehatan kulit kepala termasuk ketombe masih menjadi salah satu perhatian utama dalam kategori perawatan rambut.

Data industri juga menunjukkan bahwa pasar produk perawatan rambut di Indonesia terus berkembang dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala. Konsumen kini tidak hanya mencari produk yang membuat rambut terlihat indah, tetapi juga produk yang mampu merawat kulit kepala secara menyeluruh.

Joanie Sutanto, Brand Manager CBD Professional, menyebutkan bahwa banyak orang masih berfokus pada perawatan batang rambut, padahal kondisi rambut yang sehat sangat bergantung pada kesehatan kulit kepala.

“Kulit kepala pada dasarnya merupakan bagian dari kulit yang juga membutuhkan perawatan khusus. Jika kulit kepala tidak sehat, misalnya karena penumpukan minyak, sel kulit mati, atau ketidakseimbangan mikroorganisme, efeknya masalah seperti ketombe akan lebih mudah muncul,” ujar Joanie.

Ia menambahkan bahwa perawatan kulit kepala yang tepat tidak selalu harus rumit, tapi perlu dilakukan secara konsisten. Beberapa langkah sederhana yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit antara lain:

Membersihkan rambut secara teratur menggunakan produk yang sesuai dengan kondisi kulit kepala,

Menghindari penumpukan residu produk rambut, seperti hair styling atau dry shampoo yang tidak dibersihkan dengan optimal,

Menjaga keseimbangan kelembapan kulit kepala karena kondisi yang terlalu kering atau terlalu berminyak dapat memicu munculnya ketombe,

Memilih produk dengan kandungan yang menenangkan kulit kepala, terutama bagi mereka yang memiliki kulit kepala sensitif.

Sebagai bagian dari komitmennya menghadirkan solusi perawatan rambut yang lebih menyeluruh, CBD Professional sebelumnya telah meluncurkan rangkaian CBD Cica+Vit Scalp Revive, yang diformulasikan untuk membantu merawat kulit kepala sekaligus mengatasi masalah ketombe. Rangkaian ini mengandung Centella Asiatica & Pentavitin yang menenangkan, menghidrasi, serta membantu mengurangi ketombe dan rasa gatal tanpa bikin rambut kering.

Brand Ambassador

Sebagai bagian dari langkah memperkuat komunikasi brand kepada masyarakat, CBD Professional juga memperkenalkan Sarwendah dan Giorgio Antonio sebagai Brand Ambassador terbaru. Keduanya dikenal luas oleh publik sebagai figur yang dekat dengan keseharian keluarga dan memiliki gaya hidup yang relatable bagi banyak masyarakat Indonesia.

Menurut Joanie, karakter Sarwendah dan Giorgio dinilai sejalan dengan nilai yang ingin dibangun oleh CBD Professional, yaitu menghadirkan perawatan rambut yang dapat menjadi bagian dari rutinitas keseharian keluarga.

“Sarwendah dan Giorgio memiliki citra yang hangat dan dekat dengan keluarga. Kami melihat nilai tersebut selaras dengan semangat CBD Professional yang ingin menghadirkan solusi perawatan rambut yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, CBD Professional berharap dapat semakin memperluas jangkauan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan perawatan diri sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat. (H-2)