Perawatan Praktis Agar Rambut Tetap Segar di Tengah Aktivitas Ramadan

Ellips meluncurkan inovasi terbaru berupa Ellips Hair Mist – Mist Me Up, produk yang dirancang untuk menjaga kesegaran rambut sekaligus memberikan perawatan ringan sepanjang hari.(Dok. Ellips)

SELAMA Ramadan, ritme aktivitas harian berubah signifikan. Waktu istirahat yang berkurang, perubahan pola makan, serta asupan cairan yang terbatas kerap berdampak pada kondisi tubuh secara menyeluruh, termasuk kesehatan rambut. Tak sedikit orang mengeluhkan rambut terasa lebih kering, kusam, atau kehilangan kesegaran karena harus beraktivitas panjang sejak sahur hingga malam hari.

Dalam situasi ini, kebutuhan akan perawatan diri yang praktis dan efisien menjadi semakin menonjol. Keterbatasan waktu untuk self-care juga membuat konsumen cenderung memilih produk yang ringan, multifungsi, dan mudah digunakan kapan saja.

Studi yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology menunjukkan bahwa dehidrasi dapat menurunkan kelembapan alami batang rambut, sehingga rambut kehilangan kilau dan elastisitasnya. Karena itu, solusi perawatan instan yang tetap memberikan manfaat nutrisi menjadi semakin relevan, terutama bagi mereka yang tetap aktif selama bulan puasa.

Menjawab kebutuhan tersebut, brand perawatan rambut Ellips menghadirkan inovasi terbaru berupa Ellips Hair Mist – Mist Me Up, produk yang dirancang untuk menjaga kesegaran rambut sekaligus memberikan perawatan ringan sepanjang hari. Hair mist ini dilengkapi Fragrance Booster Formula dan konsep Unisex Fine Fragrance, yang diklaim mampu mempertahankan aroma segar lebih lama serta membantu menetralisir bau pada rambut maupun tubuh.

Selama Ramadan, rambut cenderung lebih lama terpapar panas, polusi, dan kelembapan karena aktivitas yang berlangsung sejak dini hari hingga malam. Kondisi tersebut dapat memperparah kekeringan rambut, terlebih ketika perawatan intensif sulit dilakukan. Melalui produk ini, Ellips mencoba menawarkan solusi praktis yang tidak hanya berfungsi sebagai pewangi, tetapi juga memberikan manfaat perawatan harian.

Ellips Hair Mist – Mist Me Up melengkapi varian sebelumnya, Sweet & Silky dan Fresh & Smooth. Produk ini diperkaya Pro-Vitamin B5 yang membantu menutrisi serta melembutkan batang rambut secara instan tanpa meninggalkan rasa lengket. Selain itu, inovasi ini menandai perkembangan kategori hair mist yang kini tidak lagi sekadar memberikan aroma, tetapi juga perlindungan ringan bagi rambut.

Brand Manager Ellips, Pamella Yuvita, menyebut Ramadan sebagai momentum penting untuk menghadirkan produk yang relevan dengan gaya hidup konsumen modern.

"Selama Ramadan, kita sebagai individu tetap menjalani aktivitas yang padat, bahkan sering kali lebih panjang dari hari biasa. Kami melihat kebutuhan akan produk yang tidak hanya memberikan kesegaran instan, tetapi juga membantu menjaga kesehatan rambut secara praktis," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa produk terbaru ini dirancang untuk memberikan manfaat lebih dari sekadar wangi. "Melalui Ellips Hair Mist – Mist Me Up, kami menghadirkan solusi yang lebih dari sekadar aroma, namun memberikan manfaat nyata untuk rambut yang lebih segar dan sehat. Dengan Unisex Fine Fragrance dan Fragrance Booster, kami berharap produk ini dapat menjadi solusi praktis selama Ramadan," kata Pamella.

Dari sisi aroma, hair mist ini menghadirkan perpaduan apple dan cassis yang memberikan kesan segar sekaligus elegan. Produk ini juga diformulasikan sebagai 2-in-1 Hair & Body Mist, sehingga dapat digunakan tidak hanya pada rambut tetapi juga pada tubuh untuk kesegaran menyeluruh dalam satu langkah.

Keunggulan lain yang disorot adalah kemampuannya membantu menetralkan bau, menjadikannya relevan bagi pengguna hijab yang rambutnya tertutup sepanjang hari. Produk ini dapat diaplikasikan pada rambut, hijab, maupun pakaian untuk menjaga rasa nyaman dan percaya diri selama beraktivitas.

"Kami ingin memastikan konsumen hijaber dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan nyaman tanpa perlu khawatir terhadap masalah rambut. Produk ini kami hadirkan sebagai solusi praktis yang membantu menjaga kesegaran sekaligus merawat rambut agar tetap ternutrisi, meski tertutup dari pagi hingga malam," tambah Pamella.

Di tengah kesibukan Ramadan, menjaga rambut tetap sehat dan segar menjadi bagian sederhana dari self-care yang dapat berdampak besar pada kenyamanan beribadah maupun bersosialisasi. Inovasi seperti hair mist multifungsi menunjukkan bahwa perawatan rambut kini semakin beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang aktif, dinamis, dan mengutamakan kepraktisan tanpa mengorbankan manfaat. (Put/E-1)