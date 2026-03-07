35 Tahun Rayakan Ramadan, Hadirkan Safari Dongeng Ramadan dan Open House Idulfitri

Ilustrasi(Dok Istimewa)

SELAMA lebih dari tiga dekade, McDonald’s Indonesia konsisten menjadikan bulan Ramadan sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi dan berbagi kebaikan. Selaras dengan semangat Sepenuhnya Indonesia, tema “Nikmatnya Syukur, Hangatnya Kebersamaan” diangkat sebagai benang merah seluruh inisiatif yang dihadirkan tahun ini. Tema ini dipilih karena merefleksikan karakter masyarakat Indonesia yang tangguh, optimis, kekeluargaan, dan senantiasa bersyukur dalam berbagai situasi.

Semangat tersebut kemudian diwujudkan melalui kehadiran berbagai program yang tidak hanya menghadirkan keceriaan dan suasana hangat, tetapi juga memberikan manfaat nyata untuk mendukung aspek edukasi, kepedulian sosial, hingga kesejahteraan mitra lokal.

“Momentum 35 tahun ini menjadi refleksi perjalanan kami bertumbuh bersama masyarakat Indonesia. Ramadan selalu menjadi ruang untuk menghadirkan pengalaman yang lebih hangat dan bermakna, baik melalui inovasi menu maupun program yang menumbuhkan rasa kepedulian. Melalui rangkaian inisiatif Ramadan tahun ini, kami ingin memperkuat peran McDonald’s Indonesia dalam menciptakan ruang kebersamaan yang hangat, inklusif, dan berdampak. Oleh karena itu, tahun ini program kami tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi kami optimalkan hingga setelah Idulfitri agar dapat memberikan apresiasi dan kontribusi lebih bagi pelanggan, komunitas, mitra lokal, hingga karyawan,” ujar Caroline Kurniadjaja, Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia.

Baca juga : Amankan Transaksi Ramadan dan Idul Fitri, Bank Mandiri Jawa Barat Siapkan Rp4,58 Triliun Uang Tunai

SADORA: Perluas Jangkauan dan Dampak

Sebagai program unggulan yang telah hadir sejak 2003 dan menjangkau lebih dari 200.000 anak, Safari Dongeng Ramadan (SADORA) kembali digelar dengan menghadirkan sesi dongeng interaktif yang sarat nilai edukasi dan pesan moral untuk menemani waktu menjelang berbuka puasa. Melihat antusiasme peserta tahun lalu yang mencapai lebih dari 6.800 anak, McDonald’s Indonesia kini memperluas jangkauan program hingga ke 51 kabupaten/kota yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia, dengan meningkatkan kapasitas partisipasi hingga lebih dari dua kali lipat agar semakin banyak anak dapat merasakan manfaatnya.

Program SADORA terbuka untuk umum dan berlangsung selama 26 Februari sampai 15 Maret 2026. Untuk memperluas dampaknya, McDonald’s Indonesia juga menghadirkan SADORA edisi spesial di 35 lokasi yang terpusat di berbagai restoran McDonald’s Indonesia, pusat perbelanjaan, hingga masjid. Dalam kegiatan ini, anak-anak yatim piatu turut diundang untuk ikut mendengarkan dongeng, berbuka puasa bersama, serta menerima santunan, sehingga nilai berbagi kebaikan lebih dirasakan oleh para peserta.

Mengangkat tema “Kebaikan dan Kepedulian terhadap Sesama Makhluk Hidup”, cerita dongeng yang disampaikan dalam program SADORA mengajak anak-anak memahami pentingnya empati, tanggung jawab, serta rasa syukur, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap hewan dan lingkungan sekitar. SADORA edisi spesial tahun ini juga dilengkapi dengan seminar parenting dengan tema serupa. Seminar ini memberikan ruang bagi orang tua untuk memperoleh pemahaman tambahan serta tips praktis yang inspiratif dalam menerapkan pendekatan pengasuhan yang mendukung pembentukan karakter positif anak di era modern.

Baca juga : Dekorasi Bedug Ramadhan Ramaikan The Sunan Hotel Solo

“Saya mengapresiasi upaya McDonald’s Indonesia menghadirkan SADORA yang semakin komprehensif dan mendukung terciptanya quality time yang berkesan bagi keluarga. Mendongeng adalah metode efektif untuk membangun keterlibatan emosional anak sekaligus mendorong imajinasi mereka. Nilai empati, rasa syukur, kepedulian, dan tanggung jawab juga dapat ditanamkan sejak dini tanpa terkesan menggurui. Seminar parenting dapat menjadi ruang refleksi bagi orang tua untuk menemukan cara praktis menanamkan nilai kebaikan sesuai tahap perkembangan anak,” ujar Nisfie Hoesein, Psikolog Tumbuh Kembang Anak.

Perkuat Kebersamaan dan Apresiasi Kepada Komunitas dan Mitra

Memperkaya rangkaian inisiatif Ramadan tahun ini, McDonald’s Indonesia juga menghadirkan berbagai kegiatan berbagi yang berlangsung hingga setelah perayaan Idulfitri. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan open house terbuka bersama pelanggan, komunitas, anak-anak panti asuhan, para lansia dari panti wreda, mantan karyawan, hingga mitra pemasok untuk tidak hanya menikmati menu McDonald’s secara gratis, tetapi juga memberikan sarana unjuk kebolehan melalui pertunjukan seni. Kegiatan ini akan berlangsung pada 26–30 Maret 2026 di 10 restoran di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, dan Makassar. Selain itu, ada menu McDonald’s gratis yang akan diberikan untuk 100 pengunjung pertama saat acara open house berlangsung.

Sejumlah kegiatan lainnya juga dihadirkan untuk membuat bulan Ramadan tahun ini lebih berwarna dan penuh keceriaan. Salah satunya adalah Iftar Tawa, yaitu kegiatan berbuka bersama yang dikemas dalam sesi stand-up comedy dan sesi kultum di empat restoran McDonald’s Indonesia yang berada di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi.



McDonald’s Indonesia juga memberikan apresiasi kepada para mitra driver layanan pesan antar (BangDi & NonDi) melalui berbagai kegiatan yang menghadirkan semangat berbagi sekaligus mempererat kebersamaan, seperti Berbagi Bukaan untuk BangDi & NonDi serta program Konsumen Traktir BangDi & NonDi yang melibatkan partisipasi pelanggan. Melalui inisiatif ini, McDonald’s Indonesia telah membagikan 2.601 paket Nasi Uduk dan minuman kepada BangDi & NonDi untuk menemani waktu berbuka mereka di tengah perjalanan. Rangkaian kegiatan ini akan ditutup dengan acara Halalbihalal Bersama BangDi & NonDi pada 6–11 April 2026 di 77 restoran yang tersebar di 35 kota.

Momen Ramadan tahun ini di McDonald’s Indonesia semakin semarak dengan kembalinya Ayam McD Gulai yang sukses memikat hati pelanggan sejak peluncurannya di tahun 2021, 2023, dan 2024. Terinspirasi dari kekayaan rempah Nusantara, menu ini menghadirkan saus gulai bercita rasa hangat yang lekat dengan tradisi kuliner Indonesia. Tahun ini, Ayam McD Gulai hadir dengan inovasi tambahan Perkedel yang membuat menu terasa lebih lengkap, menjadikannya pilihan tepat untuk berbuka puasa maupun sahur.

“Ayam McD Gulai selalu mendapatkan respons yang sangat positif dari pelanggan karena menghadirkan rasa yang comforting seperti masakan rumah. Tahun ini kami menambahkan perkedel sebagai pelengkap, sebuah inovasi sederhana namun bermakna karena dalam tradisi kuliner Indonesia, perkedel sering menjadi pasangan yang pas untuk hidangan berkuah seperti gulai. Harapannya, saat menikmati Ayam McD Gulai di mana pun, cita rasa saus gulai dapat mengingatkan kita pada masakan rumah yang penuh kenangan,” jelas Chef Eko Purwanto, Menu Development Manager McDonald’s Indonesia. (H-2)