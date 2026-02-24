Modest Luxe Jadi Rumah Baru Fesyen Muslim Premium di Sarinah

Ilustrasi(Dok Scarf Media)

MEMASUKI tahun ke-15 perjalanannya di segmen gaya hidup halal, Scarf Media konsisten mendukung berbagai aktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem halal. Sebagai wujud komitmen tersebut, Scarf Media menghadirkan Modest Luxe Ramadan-Raya 2026, sebuah concept store yang dikurasi secara khusus dan akan resmi hadir di Sarinah.

Sebagai department store pertama di Indonesia yang kini bertransformasi menjadi cultural experience center, Sarinah terus memperkuat perannya sebagai ruang temu antara budaya, kreativitas, dan perdagangan. Kehadiran Modest Luxe yang dikurasi oleh Scarf Media menjadi bagian dari komitmen Sarinah dalam menghadirkan ekosistem fesyen lokal yang relevan, inklusif, serta memiliki daya saing global.

Direktur Utama PT Sarinah Raisha Syarfuan menyampaikan kolaborasi ini sejalan dengan visi Sarinah untuk menjadi pusat budaya terkemuka Indonesia yang merayakan keberagaman warisan melalui perdagangan dan kreativitas.

“Kehadiran Modest Luxe di Sarinah diharapkan menjadi etalase karya terbaik anak bangsa sekaligus mendorong brand lokal menembus pasar global,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Concept store Modest Luxe hadir di Lantai 2 Sarinah Thamrin. Konsumen sudah dapat berkunjung pada masa soft opening tanggal 18-23 Februari 2026, dan grand opening dilaksanakan pada 24 Februari 2026.

Menurut Temi Sumarlin, CEO Scarf Media Indonesia, Modest Luxe hadir sebagai rumah bagi brand modest dan muslim fashion dengan kualitas premium, sekaligus menjadi etalase industri yang setara dengan ekspektasi pasar internasional. Ke depannya, Modest Luxe juga diharapkan dapat menjadi payung dalam misi dagang Scarf Media ke luar negeri.

Lebih dari 25 brand modest dan muslim fashion akan berpartisipasi, termasuk produk lifestyle seperti tas, prayer set, reed diffuser, parfum, sepatu, serta beragam aksesori untuk melengkapi tampilan muslimah menyambut Raya 2026. Sejumlah brand ternama yang akan menghiasi Modest Luxe antara lain Ria Miranda, KAMI, Jenna and Kaia, Taza, Heart Troops, by Ayu Dhyah Andari, MYMD, NASL, Nagita Slavina, Parte, Napocut, dan lainnya.

Grand opening pada 24 Februari 2026 akan diisi dengan trunk show koleksi para tenant Modest Luxe yang diharapkan dapat menjadi referensi mix and match Raya 2026 bagi para konsumen. Sepanjang periode 24-31 Maret 2026, berbagai rangkaian acara juga akan digelar, mulai dari community meet up, Mix and Match Raya Collection, hingga Grand Final Face of Muslimah 2026 presented by Modest Luxe. (E-4)

