Hadirkan Ruang Inklusif dan Ramah Disabilitas di Pusat Perbelanjaan

Ilustrasi(Dok Margo City)

PROGRAM tanggung jawab sosial Mal Margocity kembali hadir melalui program Margo Care Peduli Anak Disabilitas. Kali ini, Margocity berkolaborasi dengan Yayasan Belantara Budaya dengan menghadirkan 110 anak disabilitas.

Acara bertajuk One Day One Love: Ruang Kasih Sayang & Inklusi Tanpa Batas yang diadakan di Mal Margocity, Sabtu (14/2) ini mengajak anak-anak disabilitas untuk melakukan sejumlah kegiatan menyenangkan.

Mulai dari menonton pemutaran film Teman Tegar Maira di bioskop dan bermain di wahana permainan Timezone secara gratis. Lalu, mereka juga menyantap makanan di Mal Margocity. Ada penampilan Tari Jaripah dan Tari Tukang Delman dari anggota BBI di atas panggung.

Tak hanya itu, anak-anak disabilitas juga menampilkan bakat menari di atas panggung. Suara tepuk tangan penonton saat melihat penampilan menari mereka membuat mereka semakin percaya diri dan bahagia karena bisa menghibur banyak orang yang berada di Mal Margocity Keseluruhan kegiatan tersebut tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

"Sebanyak kurang lebih 110 anak berkebutuhan khusus bersama para pendamping mendapatkan pengalaman rekreasi dan apresiasi yang menyenangkan di lingkungan Margocity," kata Indra Hedy Lesmana, Marcomm Manager Mal Margocity, Depok, seperti dilansir dari siaran pers.

"Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Margocity dalam menghadirkan ruang yang aman, ramah, dan inklusif, sekaligus menumbuhkan nilai kasih sayang, empati, dan kepedulian sosial," sambungnya. (H-2)