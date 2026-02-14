Tren Underarm Care Naik Kelas, Konsep Skin Barrier Masuk Kategori Antiperspirant

Ownskin, brand lokal yang mengusung formulasi Korea, resmi menghadirkan Antiperspirant Skin Barrier pertama di Indonesia. Produk ini kini tersedia secara resmi di Sociolla, memperkuat positioning Ownskin di ekosistem retail kecantikan modern.(Dok. Ownskin)

JIKA beberapa tahun lalu perawatan kulit hanya identik dengan wajah, kini lanskap beauty bergerak lebih luas. Generasi urban semakin sadar bahwa konsep skin barrier tidak berhenti di skincare wajah, tetapi juga relevan untuk seluruh tubuh, termasuk area ketiak.

Di tengah meningkatnya kesadaran ini, kategori underarm care pun mengalami transformasi, dari sekadar produk tahan keringat menjadi bagian dari rutinitas perawatan kulit yang lebih komprehensif.

Menangkap pergeseran tersebut, Ownskin, brand lokal yang mengusung formulasi Korea, resmi menghadirkan Antiperspirant Skin Barrier pertama di Indonesia. Produk ini kini tersedia secara resmi di Sociolla, memperkuat positioning Ownskin di ekosistem retail kecantikan modern.

Dalam beberapa tahun terakhir, standar personal care ikut berubah. Masyarakat tidak lagi hanya mencari produk yang efektif, tetapi juga aman, nyaman, dan selaras dengan kebutuhan kulit sensitif di iklim tropis.

Matsnaa Chumairo, Senior Brand Marketing Ownskin, melihat adanya paradoks dalam tren ini. "Kami melihat tren personal care semakin meningkat, namun masih banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan kulitnya sendiri, seolah ada yang salah karena mengikuti standar orang lain. Perawatan kulit itu penting, termasuk perawatan kulit ketiak. Karena itu, kami menghadirkan Ownskin Antiperspirant," ujarnya.

Berbeda dari antiperspirant konvensional, Ownskin mengintegrasikan teknologi skin barrier dalam formulanya. Artinya, produk ini tidak hanya bekerja mengurangi keringat dan bau badan, tetapi juga membantu menjaga kesehatan lapisan pelindung kulit. Klaim ini diperkuat dengan uji dermatologi dan clinical tested, sehingga aman dan nyaman digunakan untuk berbagai jenis kulit, termasuk kulit sensitif.

Dirancang khusus untuk iklim tropis dan gaya hidup aktif, Ownskin memosisikan diri sebagai the ultimate antiperspirant, menggabungkan performa perlindungan dan perhatian terhadap kondisi kulit. Keunggulan yang ditawarkan meliputi efektivitas mengurangi keringat dan bau badan, formulasi Korea, dermatology & clinically tested, serta status sebagai antiperspirant pertama dengan teknologi skin barrier di Indonesia.

Untuk menjawab kebutuhan yang beragam, Ownskin menghadirkan tiga varian:

Ownskin Soothing Aqua Care Roll On

Berbasis air, bebas alkohol, dengan kandungan aluminum 15%. Varian ini cocok untuk ibu hamil maupun pengguna yang sensitif terhadap alkohol, dengan perlindungan terhadap keringat dan bau badan hingga lima hari.

Ownskin Gentle Active Guard Roll On

Mengandung alkohol dan aluminum 15%, namun tetap diformulasikan aman untuk kulit sensitif. Memberikan perlindungan hingga tujuh hari.

Ownskin Pro-Expert Roll On

Diformulasikan dengan aluminum 25% dan alkohol untuk kebutuhan aktivitas tinggi, menawarkan perlindungan ekstra hingga sepuluh hari.

Agar hasilnya optimal, penggunaan disarankan pada kulit ketiak yang bersih dan kering, terutama pada malam hari. Waktu tersebut dinilai ideal karena produksi keringat lebih rendah sehingga formula dapat bekerja lebih maksimal.

Kolaborasi dengan Sociolla menjadi langkah strategis Ownskin untuk membangun reputasi dan menjangkau target pasar yang tepat.

"Kami ingin membangun reputasi dan menjangkau target pasar yang tepat di perawatan kulit. Untuk itu kami bekerja sama dengan Sociolla yang dikenal sebagai omnichannel retailer terpercaya di Indonesia dengan ekosistem yang solid," tambah Matsnaa.

Selama Februari, setiap pembelian Ownskin di Sociolla akan mendapatkan diskon 10%. Selain melalui Sociolla, produk ini juga tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia, memperluas akses konsumen terhadap inovasi personal care lokal dengan standar kualitas internasional.

Ke depan, Ownskin menyatakan akan menghadirkan lini personal care berkualitas tinggi lainnya sebagai bagian dari visi jangka panjang brand. Di tengah naiknya kesadaran terhadap body care dan skin barrier, langkah ini menempatkan Ownskin sebagai salah satu pemain lokal yang berupaya mendorong evolusi kategori underarm care, dari sekadar kebutuhan fungsional menjadi bagian integral dari gaya hidup dan kepercayaan diri modern. (E-1)