Australia Alami Krisis BBM, PM Albanese Sebut Sulit Dapat Pasokan Minyak

PASOKAN bahan bakar Australia terlihat cukup baik dalam jangka pendek, tetapi akan menjadi lebih sulit dalam beberapa bulan mendatang, demikian disampaikan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese pada Jumat (27/3).

Dalam konferensi pers di Gedung Parlemen di Canberra terkait krisis bahan bakar yang semakin memburuk di negara itu, Albanese mengatakan pemerintah "bekerja tanpa henti" untuk "menyusun rencana sekuat mungkin", serta bersiap dan mempersiapkan lebih dari yang diperlukan guna menghadapi kemungkinan yang akan terjadi.



Albanese menyebutkan keterlibatan "positif" dia dengan Malaysia, pemasok minyak penting bagi Australia, serta dengan kawasan ASEAN yang lebih luas. Menteri Perubahan Iklim dan Energi Chris Bowen mengatakan bahwa pasokan bensin, solar, dan minyak di negara itu tetap sama.



"Pemerintah selalu mengakui bahwa terdapat kelangkaan nyata dan tidak dapat diterima di wilayah regional Australia karena permintaan meningkat begitu tinggi, dan dibutuhkan waktu untuk membangun pasokan domestik yang kuat itu," ujar Bowen.



Albanese juga akan mengadakan rapat kabinet nasional pada Senin (30/3) untuk membahas krisis bahan bakar.



Sebelumnya pada hari yang sama, Pemimpin Oposisi Angus Taylor meminta pemerintah untuk sementara waktu memangkas separuh pajak bahan bakar selama tiga bulan.



Pemerintah pada Rabu (25/3) mengakui bahwa sekitar 470 stasiun pengisian bahan bakar di seluruh Australia telah kehabisan setidaknya satu jenis bahan bakar. (Ant/P-3)