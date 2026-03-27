Tanda Tangan Donald Trump akan Muncul di Uang Dolar AS, Dobrak Tradisi 165 Tahun

Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

TANDA tangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan tercetak pada mata uang kertas dolar AS mulai musim panas tahun ini. Kebijakan tersebut menjadikannya presiden aktif pertama dalam sejarah yang membubuhkan tanda tangan pada uang kertas Amerika.

Departemen Keuangan Amerika Serikat, yang mengumumkan kebijakan preseden pada Kamis (26/3) waktu setempat, menyatakan perubahan desain ini dilakukan dalam rangka memperingati 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat atau semiquincentennial. Selain penambahan tanda tangan presiden, untuk pertama kalinya dalam 165 tahun, tanda tangan Bendahara AS tidak lagi dicantumkan pada uang kertas.

Sebagai gantinya, tanda tangan Trump akan muncul berdampingan dengan tanda tangan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent. Selama lebih dari satu abad, uang kertas AS selalu memuat tanda tangan Menteri Keuangan dan Bendahara AS.

Baca juga : Peran Dolar AS Sebagai Safe Haven Terancam

“Tidak ada cara yang lebih kuat untuk mengakui pencapaian bersejarah negara kita dan Presiden Donald J. Trump selain uang dolar AS yang memuat namanya,” ujar Bessent dalam pernyataan resmi.

Tradisi penandatanganan mata uang AS berakar pada 1861, ketika Presiden Abraham Lincoln menandatangani undang-undang yang memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mendelegasikan penandatanganan surat utang kepada Bendahara AS. Sejak 1914, tanda tangan Menteri Keuangan dan Bendahara AS dicantumkan bersama pada uang kertas.

Langkah terbaru ini dinilai sebagai bagian dari upaya Trump memperkuat jejak warisannya di berbagai institusi nasional. Dalam periode kepemimpinannya sebelumnya, ia juga menambahkan tanda tangannya pada jutaan cek stimulus ekonomi yang dibagikan kepada warga saat pandemi.

Selain itu, sejak kembali berkuasa, Trump mendorong pencetakan koin satu dolar bergambar dirinya serta koin emas 24 karat edisi peringatan. Namanya juga telah disematkan pada John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, dan pemerintahannya mengusulkan perubahan nama Bandara Dulles menjadi atas namanya.

Belum ada kejelasan apakah seluruh pecahan dolar akan memuat tanda tangan Trump. Departemen Keuangan belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai cakupan penerapan kebijakan tersebut. (The New York Times/CNN/B-3)