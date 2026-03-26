Sejarah Baru, Bahasa Indonesia Resmi Digunakan di Vatican News

Peresmian penggunaan bahasa Indonesia di portal berita resmi Takhta Suci, Vatican News(MI/HO)

BAHASA Indonesia mencatatkan sejarah baru di kancah internasional dengan resmi menjadi bahasa nasional pertama dari kawasan Asia Tenggara yang digunakan di portal berita resmi Takhta Suci, Vatican News. Peresmian kerja sama ini berlangsung dalam acara inagurasi di Vatikan pada 25 Maret 2026.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Takhta Suci, Michael Trias Kuncahyono, menyebut pencapaian ini sebagai momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Katolik.

"Momentum ini merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi umat Katolik di Indonesia," ujar Michael.

Pengukuhan Kerja Sama

Kesepakatan ini dituangkan melalui penandatanganan kerja sama oleh Ketua Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Waligereja Indonesia Mgr. Agustinus Tri Budi Utomo (Mgr. Didik) dan Prefek Dikasteri Komunikasi Takhta Suci Dr. Paolo Ruffini.

Melalui kerja sama ini, Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa ke-57 yang digunakan Vatican News.

Mgr. Didik, yang juga menjabat sebagai Uskup Surabaya, berharap kolaborasi ini menjadi saluran berkat yang membawa kabar sukacita bagi seluruh warga bangsa.

"Dengan kerja sama ini, kini, masyarakat Indonesia akan mendengar langsung pesan dari Paus dan berita dari Vatikan dalam bahasa ibunya yaitu Bahasa Indonesia," kata Mgr. Didik.

Wujud Hubungan Diplomatik 75 Tahun

Prefek Dikasteri Komunikasi, Paolo Ruffini, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata hubungan diplomatik Indonesia dan Takhta Suci yang telah berjalan selama 75 tahun pada 2025

Ia juga mengenang sejarah pada 1947, saat Takhta Suci menjadi negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Ruffini menambahkan bahwa antusiasme luar biasa masyarakat Indonesia saat kunjungan Paus Fransiskus tahun 2024 menjadi penyemangat utama dalam mewujudkan kerja sama ini.

"Impian kami adalah menciptakan platform tempat komunitas Katolik di seluruh dunia terhubung sepenuhnya, memungkinkan mereka untuk berbagi tidak hanya teks, gambar, dan audio secara real-time, tetapi juga pengalaman hidup Gereja, di mana pun mereka berada," ungkap Ruffini.

Tentang Vatican News

Vatican News merupakan portal informasi resmi Takhta Suci yang mencakup aktivitas Paus, gereja-gereja partikular, hingga berita dunia

Platform ini mengintegrasikan berbagai media seperti Radio Vatikan dan L'Osservatore Romano melalui format multimedia dan multibahasa.

Dubes RI menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini adalah langkah pembuka untuk pencapaian yang lebih besar di masa depan

Diharapkan dedikasi berkelanjutan antara KWI dan Dikasteri Komunikasi dapat terus mendukung pelaksanaan kerja sama ini ke depannya. (Z-1)