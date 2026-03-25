Identitas 2 Pilot Air Canada Korban Tabrakan Maut di Bandara LaGuardia Terungkap, Ini Faktanya

IDENTITAS dua pilot Air Canada yang tewas dalam kecelakaan tragis di Bandara LaGuardia, New York, akhirnya terungkap. Antoine Forest, 30, dan Mackenzie Gunther dikonfirmasi sebagai korban jiwa setelah pesawat yang mereka kemudikan bertabrakan dengan truk pemadam kebakaran pada Minggu malam (22/3/2026).
Insiden yang terjadi pukul 23.40 waktu setempat tersebut menyebabkan 41 orang luka-luka dan memaksa penutupan bandara hingga Senin sore.
Antoine Forest, pria asal Québec, dikenal memiliki dedikasi tinggi di dunia penerbangan. Ia mulai belajar menerbangan pesawat semak (bush plane) pada 2018 sebelum bergabung dengan Air Canada di akhir 2022.
"Ini adalah hari yang sangat buruk bagi saya... dia selalu mengambil kursus dan terbang. Dia tidak pernah berhenti... dia menerbangkan pesawat pertamanya saat berusia 16 tahun," kenang bibi buyutnya, Jeannette Gagnier.
Sementara itu, Mackenzie Gunther merupakan lulusan Seneca Polytechnic tahun 2023. Pihak kampus menyatakan duka mendalam dan mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan. "Seneca menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga dan teman-teman Tuan Gunther. Dia akan sangat dirindukan," tulis pernyataan resmi kampus tersebut.
Di balik duka tersebut, sebuah keajaiban dialami oleh pramugari asal Quebec, Solange Tremblay. Ia ditemukan selamat meskipun terlempar keluar dari pesawat sejauh lebih dari 100 meter dalam kondisi masih terikat di kursi tugasnya.
"Ini benar-benar mukjizat," kata putrinya, Sarah Lépine. "Dia memiliki malaikat pelindung yang menjaganya. Keadaannya bisa saja jauh lebih buruk." Tremblay saat ini tengah menjalani perawatan akibat mengalami beberapa patah tulang.
Ketua Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB), Jennifer Homendy, mengungkapkan hasil rekaman suara kokpit menunjukkan adanya instruksi yang tumpang tindih. Pengawas lalu lintas udara diketahui memberikan izin kepada pesawat dan truk pemadam kebakaran untuk melintasi landasan pacu secara bersamaan.
Beberapa detik sebelum tabrakan, petugas menara sempat berteriak, "Truk Satu, berhenti, berhenti, berhenti!", namun kecelakaan tidak terhindarkan.
Homendy menyoroti rusaknya sistem radar darat yang seharusnya memberikan peringatan dini. Selain itu, truk pemadam tersebut tidak dilengkapi dengan transponder yang memudahkan deteksi radar.
"Pengawas harus memiliki semua informasi dan alat untuk melakukan pekerjaan mereka... ini tahun 2026," tegas Homendy. Ia juga mengkritik sistem kontrol lalu lintas udara AS yang sudah tua dan masalah kekurangan staf yang menciptakan lingkungan kerja dengan beban tinggi. (BBC/Z-2)
