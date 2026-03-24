Kronologi Tragedi LaGuardia: Pesawat Air Canada Tabrak Truk Damkar, Dua Pilot Gugur

Simak kronologi lengkap tabrakan maut Air Canada dengan truk pemadam di Bandara LaGuardia yang menewaskan dua pilot. Investigasi NTSB masih berlanjut.(AFP)

SUASANA tenang di Bandara LaGuardia, New York, berubah menjadi mencekam pada Minggu malam setelah pesawat Air Canada AC8646 bertabrakan dengan truk pemadam kebakaran saat mendarat. Insiden tragis ini merenggut nyawa dua pilot dan menyebabkan puluhan orang lainnya luka-lukika.

Berdasarkan data yang dihimpun, berikut adalah urutan peristiwa yang memicu lumpuhnya salah satu bandara tersibuk di Amerika Serikat tersebut:

Kronologi Kejadian

Penerbangan Air Canada AC8646 berangkat dari Montreal, Kanada, pada pukul 22.12 waktu setempat, mengalami keterlambatan lebih dari dua jam dari jadwal semula. Menjelang tengah malam, tepatnya beberapa menit sebelum pukul 23.40, sebuah kendaraan penyelamat dan pemadam kebakaran milik Port Authority dikerahkan untuk menangani masalah terpisah pada penerbangan United Airlines yang meminta bantuan di area bandara.

Baca juga : Pasca-Tragedi LaGuardia, Menhub AS Sean Duffy Desak Kongres Cairkan Dana Modernisasi ATC

Malapetaka terjadi saat pesawat Air Canada mendarat dan melaju di landasan dengan kecepatan sekitar 100 mph (160 km/jam). Di saat yang bersamaan, truk pemadam kebakaran tersebut sedang menyeberangi landasan pacu. Meski menara pengawas lalu lintas udara (Air Traffic Control) sempat mengirimkan pesan panik agar kendaraan tersebut berhenti, tabrakan tidak dapat terhindarkan.

Dampak benturan yang sangat keras menyebabkan bagian kokpit pesawat hancur seketika, sementara truk pemadam tersebut terbalik dan terseret di sepanjang landasan. Petugas darurat segera melakukan respons cepat pada pukul 23.40 untuk mengevakuasi para korban.

Dampak dan Penanganan Korban

Pasca-insiden tersebut, otoritas bandara menutup total operasional LaGuardia pada pukul 03.09 dini hari. Tim investigasi dari National Transportation Safety Board (NTSB) tiba di lokasi sekitar pukul 03.30 untuk memulai penyelidikan menyeluruh.

Baca juga : Tabrakan Air Canada di Bandara LaGuardia: 2 Pilot Tewas, Investigasi NTSB Dimulai

Dalam konferensi pers yang digelar pukul 04.48, CEO Port Authority, Kathryn Garcia, mengonfirmasi kabar duka tersebut. Dua pilot Air Canada dinyatakan gugur dalam tugas. Selain itu, dari puluhan korban luka, sembilan orang masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dua petugas yang berada di dalam truk pemadam juga dilarikan ke rumah sakit; satu di antaranya diperkirakan segera pulang, sementara satu lainnya masih dalam observasi.

Pemulihan Operasional Bandara

Layanan penerbangan di LaGuardia sempat lumpuh total dengan status "dibatalkan" pada seluruh papan jadwal. Namun, mulai pukul 10.00 pagi, jadwal keberangkatan mulai diperbarui. Bandara akhirnya dibuka kembali secara terbatas pada pukul 14.00, meski penumpang harus menghadapi antrean panjang di bagian keamanan akibat penumpukan jadwal.

Hingga berita ini diturunkan, investigasi resmi masih terus berjalan untuk menentukan penyebab pasti kegagalan koordinasi yang berujung pada tabrakan maut ini. (BBC/Z-2)