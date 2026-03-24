Identitas Pilot Korban Tabrakan Air Canada di LaGuardia Terungkap, Saksi Beberkan Horor di Landasan

Antoine Forest, 30, teridentifikasi sebagai salah satu pilot yang tewas dalam tabrakan maut Air Canada di Bandara LaGuardia. Penumpang ungkap detik-detik mencekam saat tabrakan.(Facebook)

IDENTITAS salah satu korban tewas dalam kecelakaan tragis pesawat Air Canada AC8646 di Bandara LaGuardia, New York, akhirnya terungkap. Media Kanada melaporkan Antoine Forest, 30, seorang pilot asal Coteau-du-Lac, Québec, tewas dalam insiden yang melibatkan tabrakan antara pesawat dan truk pemadam kebakaran pada Minggu malam tersebut.

Pihak keluarga melalui bibinya mengungkapkan Forest adalah sosok yang sangat mencintai dunia penerbangan. Ia telah belajar menerbangkan pesawat semak sejak usia 16 tahun dan menjabat sebagai first officer di Jazz Aviation sejak Desember 2022. "Dia selalu mengambil kursus dan terbang. Dia tidak pernah berhenti," kenang bibinya.

Administrator FAA, Bran Bedford, menyebutkan bahwa kedua pilot yang gugur adalah sosok muda yang baru memulai karier mereka. "Ini adalah tragedi mutlak," ujarnya.

Kesaksian Penumpang: Ledakan Keras dan Kekacauan

Penumpang yang berada di dalam pesawat menggambarkan momen mengerikan saat pendaratan berubah menjadi bencana. Rebecca Liquori, salah satu penumpang dari Montreal, menceritakan adanya turbulensi hebat sebelum pendaratan yang terasa sangat kasar.

"Semua orang merasakannya. Pesawat seolah tersentak dan Anda bisa mendengar pilot berusaha mengerem untuk mencegah tabrakan," kata Liquori. "Beberapa detik kemudian, terdengar ledakan yang sangat keras. Semua orang terlempar dari kursi mereka."

Saksi lain, Jack Cabot, menggambarkan situasi di dalam kabin sebagai kekacauan total. "Kami turun untuk pendaratan biasa, lalu tiba-tiba menabrak sesuatu. Semua orang meringkuk dan berteriak," tuturnya kepada CNN.

Laporan dari mitra BBC, CBS News, bahkan menyebutkan seorang pramugari ditemukan selamat dalam kondisi masih terikat di kursinya, namun berada di luar pesawat setelah terjatuh melalui lubang di lantai pesawat saat tabrakan terjadi.

Faktor Komunikasi dan Investigasi

Rekaman audio dari menara pengawas lalu lintas udara mengungkap detik-detik kritis sebelum benturan. Terdengar suara petugas berteriak, "Truck One, stop, stop, stop!" namun peringatan itu terlambat. Truk pemadam tersebut diketahui tengah menuju pesawat lain yang melaporkan adanya bau tak sedap di kabin.

Menteri Transportasi AS, Sean Duffy, yang mengunjungi lokasi kejadian menekankan pentingnya penggunaan sabuk pengaman. "Seperti yang Anda lihat dari kejadian semalam, sabuk pengaman benar-benar menyelamatkan nyawa," tegasnya.

Insiden ini mengakibatkan 41 orang dilarikan ke rumah sakit dan melumpuhkan operasional Bandara LaGuardia hingga Senin siang. Kecelakaan ini menjadi catatan kelam bagi LaGuardia, yang sebelumnya berhasil mempertahankan catatan nol kecelakaan fatal selama lebih dari 34 tahun. Saat ini, National Transportation Safety Board (NTSB) masih memimpin investigasi untuk menentukan penyebab pasti kegagalan koordinasi di darat tersebut. (CNN/BBC/Z-2)