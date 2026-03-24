Tragedi Air Canada di LaGuardia: Rekor Keselamatan 34 Tahun Pecah Seketika

Bandara LaGuardia New York berduka. Sebuah pesawat Air Canada menabrak mobil pemadam kebakaran, mengakhiri catatan bersih tanpa kecelakaan fatal selama 34 tahun.(AFP)

SEBUAH insiden mematikan di landasan pacu Bandara LaGuardia, New York, kemarin, tidak hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga memutus catatan keselamatan penerbangan yang telah terjaga selama lebih dari tiga dekade. Pesawat Air Canada dilaporkan bertabrakan hebat dengan kendaraan penyelamat pemadam kebakaran saat sedang mendarat.

Analisis awal menunjukkan pesawat tersebut menghantam truk pemadam kebakaran dalam kecepatan tinggi, yakni lebih dari 100 mil per jam. Kecelakaan tragis ini merenggut nyawa pilot dan kopilot yang bertugas.

Mengenang Tragedi 22 Maret 1992

Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey (Port Authority) mencatat ini adalah kecelakaan fatal pertama di LaGuardia dalam 34 tahun terakhir. Berdasarkan data National Transportation Safety Board (NTSB), insiden mematikan terakhir terjadi tepat pada tanggal yang sama, yakni 22 Maret, di tahun 1992.

Baca juga : Kronologi Tragedi LaGuardia: Pesawat Air Canada Tabrak Truk Damkar, Dua Pilot Gugur

Pada tragedi tahun 1992 tersebut, sebuah pesawat jatuh saat mencoba lepas landas, menewaskan 27 orang termasuk kapten dan satu awak kabin. "Kontaminasi es pada sayap menyebabkan kemacetan aerodinamis (aerodynamic stall) dan hilangnya kendali setelah lepas landas," tulis laporan NTSB kala itu.

Kala itu, cuaca buruk membuat pesawat tertahan lama di landasan pacu. Meski kru sempat khawatir akan penumpukan es kembali, kapten dilaporkan hanya memantau sayap melalui jendela kokpit sebelum memutuskan lepas landas. Pesawat akhirnya tergelincir keluar landasan hingga masuk ke sebagian perairan Flushing Bay.

Upaya Menjaga Keamanan Publik

Sebelum insiden Air Canada ini terjadi, Direktur Eksekutif Port Authority, Kathryn Garcia, sempat menyatakan kebanggaannya atas sistem keamanan di bandara yang melayani puluhan juta penumpang setiap tahunnya tersebut.

Baca juga : 4 Fakta Kecelakaan Tragis Air Canada di Bandara LaGuardia

"Otoritas Pelabuhan sangat bangga dapat bekerja sama dengan seluruh mitra untuk memberikan keselamatan bagi publik yang terbang," ujar Garcia. "Sudah lebih dari 34 tahun sejak kami mengalami insiden dengan korban jiwa di bandara ini."

Rentetan Insiden di Landasan

Meski baru kali ini menelan korban jiwa setelah sekian lama, LaGuardia sempat mencatat beberapa insiden non-fatal dalam beberapa bulan terakhir. Pada Oktober tahun lalu, dua jet regional Delta Air Lines yang dioperasikan oleh Endeavor Air mengalami tabrakan berkecepatan rendah di jalur taksi (taxiway).

Insiden tersebut menyebabkan satu orang dilarikan ke rumah sakit, namun tidak ada kerusakan fatal yang dilaporkan. Namun, tabrakan Air Canada kemarin menjadi titik balik kelam bagi bandara sibuk di Kota New York ini, menghancurkan rekor keselamatan yang telah bertahan sejak tiga dasawarsa silam. (BBC/Z-2)