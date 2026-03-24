Gempa M 7,6 Guncang Tonga, Peringatan Tsunami 'Berbahaya' Dikeluarkan

Ilustrasi - Seismograph gempa bumi.(Antara/Anadolu)

MASYARAKAT di Kepulauan Pasifik Selatan kini dalam status siaga tinggi setelah gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah Neiafu, Tonga, pada Selasa (24/3/2026) pagi waktu setempat dan memicu peringatan tsunami.

Otoritas terkait telah mengeluarkan peringatan tsunami "berbahaya" dan menginstruksikan warga untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke wilayah yang lebih tinggi.

Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menyatakan gempa terjadi sekitar 153 kilometer barat Neiafu pada kedalaman 237,5 kilometer di bawah permukaan bumi.

Hingga laporan awal dirilis, belum terdapat informasi mengenai korban jiwa maupun kerusakan besar akibat gempa tersebut.

Layanan Meteorologi Tonga segera mengeluarkan peringatan nasional terkait potensi tsunami setelah gempa terjadi. Otoritas menyatakan guncangan dirasakan di seluruh wilayah Tonga.

"Tsunami berbahaya dapat terjadi dalam hitungan menit," kata lembaga itu dalam pernyataannya di platform X.

Masyarakat setempat diminta segera mengungsi menuju lokasi yang lebih aman guna menghindari risiko dampak gelombang laut.

Neiafu Jadi Wilayah Terdampak Utama

Neiafu merupakan kota terbesar kedua di Tonga dengan populasi sekitar 4.000 jiwa. Kota tersebut berada di pelabuhan air dalam di pantai selatan Vava’u, wilayah utara Tonga, yang berpotensi terdampak aktivitas gelombang laut. (Anadolu/Ant/I-1)